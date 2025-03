Esto es lo que puede ocurrir ahora con la pensión de una madre si su hijo fallece en el proceso del parto

¿Podrán las madres de hijos fallecidos a las 24 horas de nacer cobrar la pensión de maternidad? La reciente sentencia del Juzgado de lo Social 25 de Barcelona, que establece que un bebé nacido muerto pueda computarse como hijo al calcular el complemento de ... maternidad en las pensiones, podría tener carácter retroactivo y llegar incluso a modificar la normativa actual.

Lo explica desde DS Legal el abogado Fernando González, quien, no obstante, recuerda que esta sentencia, que sostiene que un bebé que haya muerto durante el parto o durante las siguientes 24 horas sí debe computar, todavía puede ser recurrida. «De no serlo o de continuar las resoluciones de los magistrados apoyando el fallo de este juzgado, vendría a sumarse a otro relevante en este sentido: la del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 2018, que concedía la prestación por nacimiento a unos padres cuyo hijo había fallecido antes de nacer. Ambas decisiones, aclara el letrado, «no crean jurisprudencia, pero sí podrían ser tomadas como referencia por parte de otros juzgadores para emitir sentencias relacionadas».

Aún le queda un largo camino que recorrer en los tribunales a este fallo judicial, muy mediático por sus posibles implicaciones económicas en el actual Sistema Nacional de Pensiones y también, califica González, «por servir a un espíritu más humanista y flexible en la aplicación de la ley» . En caso de se asiente en nuestro ordenamiento jurídico y se reconozca el derecho a la prestación en casos como el enjuiciado, añade el letrado, «y teniendo en cuenta que en ese supuesto desplegaría derechos y condiciones más favorables para los ciudadanos, debería tener carácter retroactivo, al menos para aquellas personas que reuniendo los requisitos legales establecidos, aún se encuentren dentro del lapso temporal protegido por la prestación, es decir, dieciséis semanas, y por el tiempo que reste».

De esta manera, consecuencia de todo ello, explican, «se podría llegar incluso a un cambio en la legislación sobre pensiones que afecte a ambos progenitores, en concreto, en relación con el complemento previsto en otras pensiones como la de jubilación y la apertura de una posibilidad para la reclamación de cuantías con carácter retroactivo». Interesante cuestión será, advierte Fernando González, «el requisito actualmente exigido de que únicamente se computarán los hijos o hijas que con anterioridad al hecho causante de la pensión correspondiente, hubieran nacido con vida o hubieran sido adoptados».

Desde DS Legal, expertos en derecho sanitario, valoran esta sentencia como « una adaptación de la ley a los cambios sociales e ideológicos, así como a las nuevas necesidades sociales que puedan surgir, entre otros motivos , por razones de justicia social . Así, ya está previsto que, en caso de fallecimiento del nacido, la acción protectora de la prestación por nacimiento continúe desplegando sus efectos hasta, al menos, las seis primeras semanas, momento en el que cesará, si el beneficiario decide reincorporarse al puesto de trabajo».

Ahora, es posible, matiza Fernando González, «que el debate jurídico deba centrarse respecto de si el fallecimiento sucede durante el parto, es decir, durante ese periodo de tiempo en el que no es fácil discernir si se entiende producido el desprendimiento del seno materno o no. El Código Civil, en su artículo 30, establece que exclusivamente el desprendimiento del seno materno para adquirir personalidad y desplegar efectos jurídicos; pero ahora ya no se requiere que ese desprendimiento se produzca y que el bebé permanezca con vida durante veinticuatro horas para hacerlo».

Por otro lado, finaliza, «también debemos valorar el coste que estas medidas supondrían para las arcas públicas, sobre todo en función del periodo que, con carácter retroactivo, permitiera reclamar la prestación». « Esta situación podría, además, abrir un nuevo campo de batalla para la Agencia Tributaria que, además de recibir una avalancha de reclamaciones, obligaría a plantear frente a los tribunales muchas de las dudas que dejarían planteadas las nuevas medidas».