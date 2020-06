Estas son las ayudas y beneficios fiscales relacionados con la familia El impuesto de las personas físicas (IRPF) se grava a nivel estatal y autonómico, indican los especialistas

El engorroso trámite que es hacer la declaración de la renta, aseguran desde TaxDown, «puede aportarnos importantes beneficios y ayudas, para las familias a la hora de rendir cuentas frente a la Administración Tributaria». Estos son sus consejos:

El impuesto de las personas físicas (IRPF) se grava a nivel estatal y autonómico. Esto quiere decir que todos los españoles compartimos ciertas ayudas a nivel nacional, como país, destinadas a las mejoras comunes de competitividad y ayuda social; y en cambio existen otras únicamente aplican a nivel comunidad autónoma, para los mismos fines, pero con una perspectiva regional. «Si hay alguna figura que se repite en estas ayudas es la de la familia», insisten desde TaxDown.

De hecho, continuan, «las ayudas y beneficios fiscales relacionados con la familia representan casi el 43% de todas las deducciones. Destacan las ayudas relacionadas con los hijos». Por un lado, explican, están las ayudas por el mero hecho de su nacimiento, de hasta 1.200€ en el tramo estatal y que puede ser bonificado con hasta 600€ más dependiendo de la CCAA, más si es un nacimiento múltiple o una adopción. Por otro lado, las ayudas por los gastos en guarderías suponen otros 1.000€, a los que podemos añadir otros como ayudas por discapacidad, los gastos en material escolar o sus clases de idiomas.

Hacienda da una ayuda mínima personal y familiar dependiendo de los que seáis en casa. Además, prosiguen desde TaxDown, para todos los contribuyentes con hijos o ascendentes a su cargo existe una ayuda estatal de 5.500€, que dependiendo de la estructura y los miembros de una familia puede verse incrementada. Básicamente Hacienda te devuelve dinero por el número de hijos menores de 25, sin ingresos básicamente y que convivan contigo, desde los 2.400€ por el primero hasta los 4.500€ por el cuarto y sucesivos. Se incrementa en 2.800€ si es menor de 3 años. Por los mayores a los que cuides en casa también podrías recibir a un incremento de 1.150€ si es mayor de 65 o discapacitado y de 2.550 si es mayor de 75 años.

Deducción por hijos

La deducción de maternidad, las mamás que trabajan podrán aplicarse 1.200€ en su declaración durante 3 años. Las madres trabajadoras también tienen determinados beneficios fiscales pensados específicamente para ellas. Desde hace algunos años, las madres que trabajan por cuenta propia o ajena con hijos menores de 3 años reciben una ayuda económica estatal de 100€ mensuales (1.200€ en total), siendo en realidad un adelanto de la deducción fiscal.

Además, desde el año pasado, y tras la Sentencia del Tribunal Supremo, el Gobierno ha declarado esta prestación exenta de tributar en el IRPF, no sé debería haber pagado impuestos por ese dinero que te ingresaban en la cuenta, y la Agencia Tributaria ha empezado a devolver el dinero que les corresponde a todas aquellas personas que han sido madres o padres desde 2015 y se les ha retenido indebidamente, puesto que los ejercicios anteriores ya están prescritos y no se pueden reclamar.

Según datos proporcionados por la Agencia, se estima que más de 1.000.000 de personas se podrán beneficiar de esta devolución, recibiendo de media 1.600€ las madres y unos 383€ los padres, pues Hacienda ha decidido incluir también a estos, aunque el Supremo no los haya mencionado y solo hablase de ellas.

Para padres, en cambio, solo hay una comunidad autónoma que contempla una deducción específica: la Comunidad Valenciana tiene una deducción para incentivar que los hombres disfruten de su baja por paternidad de hasta 750 €.

Holgar, dulce hogar

La casa familiar también es otro de los grandes focos del estado para ayudar a las familias con los costes derivados de su alquiler, adquisición, rehabilitación o mejora. A nivel estatal destacan las deducciones de hasta 9.040€ por adquisición de vivienda, siempre que fuese comprada antes del 2013, y del alquiler, siempre que el contrato fuese anterior a 2015. Ambas están desapareciendo y no aplican a las nuevas familias o aquellas mudadas recientemente.

Sin embargo, muchas comunidades autónomas sí que cuentan con bonificaciones relacionadas con la compra reciente de tu vivienda habitual, las reformas que hayas realizado a tu casa o las mejoras en energía renovable, ahorro de agua o energía, que hayas podido implementar en tu vivienda.

La importancia de revisar el borrador

¿Sabías que el 25% de los contribuyentes, casi 6 millones de españoles, no revisan su borrador? ¿Pero sabías que el borrador que te manda Hacienda no contempla las deducciones autonómicas? De hecho, la mayor parte de los Borradores que la Agencia Tributaria envía no reflejan la situación fiscal real del contribuyente.

Solo un 8% de los contribuyentes se aplica deducciones autonómicas, un número bajo para la cantidad de ayudas que existen, muchos miles de millones de euros perdidos en ayudas que deberían recalar en las familias por derecho.

Asegurarse de que el borrador refleja nuestra situación real es importante para maximizar el ahorro en nuestra renta, como ejemplo, una mujer gallega, menor de 34 años con ingresos de hasta 25.000€, con un único pagador, dos hijos compartidos con su pareja (nacidos en 2017 y 2019), con gastos de guardería y una vivienda de alquiler, en el borrador de Hacienda le saldría a devolver 995€. Sin embargo, según TaxDown, puede salir a devolver 2.240€, con una diferencia de más de 1.245 € de ahorro, incluyendo todas las deducciones, inclusive las autonómicas de manera automática, a diferencia del borrador.

