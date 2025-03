Esquivando la lentitud de las autoridades sanitarias: así se organizan los padres ante los positivos en clase

Muchos chinos no llevan a sus hijos pequeños al colegio por miedo al contagio

Cuando apenas ha echado a andar el nuevo curso 2020-2021, ya se pueden contabilizar oficialmente un total de 116 centros educativos y 199 aulas clausuradas en toda España , con 27 profesores contagiados, según el último recuento realizado por la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STEs), con datos a 15 de septiembre de 2020. Sin embargo, la propia saturación del sistema sanitario en varias comunidades o incluso la propia dejadez de las administraciones, está haciendo que varios padres, a falta de comunicaciones oficiales, decidan por su cuenta cómo actuar ante los casos positivos que se van conociendo en clase de sus hijos.

El guionista Manuel Bartual ha sido solo uno de los padres que se ha desahogado recientemente en redes sociales, donde tiene miles de seguidores. Seis días después de comenzar el colegio, según cuenta él mismo, un padre de la misma clase a la que lleva a su primogénito les comunicó de que su pequeño, de cuatro años, había dado positivo por coronavirus. El día anterior ya los había puesto en antecedentes por el grupo de WhatsApp: su hijo tenía síntomas y estaba esperando que le hicieran una PCR. El lunes no acudió a clase, pero sus compañeros sí (tal y como establece el ministerio, las clases se pueden suspender cuando haya confirmación del caso). Ese lunes por la tarde, tras confirmarse la noticia, el grupo estaba lleno de «dudas, nervios y preguntas».

Al margen de la administración

El problema llega cuando, de manera oficial, no reciben ninguna comunicación. «Como el colegio ya estaba al tanto, decidimos esperar a que se pusieran en contacto con nosotros. Confiábamos en que sabríamos algo de ellos ese mismo día, pero las horas pasaban y nadie sabía nada del centro», cuenta. El problema en esta demora es que desde el centro estaban esperando la confirmación por parte del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid. Hasta que no la recibieran, el aula permanecería abierta. Los padres, por su parte, decidieron que al día siguiente, este martes, no llevarían a sus hijos al colegio, pese a que nadie se lo había recomendado. Según cuenta, la enfermera del colegio, coordinadora Covid-19, llevaba desde el lunes intentando contactar con Salud, resultando inútiles todos sus intentos.

Esta forma de «cerrar» una clase, sin la comunicación oficial del área delegada para ello, sin embargo, no es nueva. «También supimos de colegios que habían acabado cerrando clases al no conseguir respuesta, y nos llegaron noticias de otras clases de nuestro centro con niños cayendo enfermos y a la espera de conseguir hacerse una prueba PCR». Este miércoles aún seguía vacía el aula por decisión de los propios padres, pero no porque la Comunidad de Madrid haya tomado ninguna decisión al respecto.

Según establece el protocolo para la vuelta al cole presentado por el Ministerio de Sanidad, el alumnado y profesorado que resulte ser un contacto estrecho con el positivo, deberá permanecer en el domicilio en cuarentena y a todos los alumnos se les hará una PCR. Deberán guardar la cuarentena tanto si este test resulta positivo como si el resultado es negativo, pero el resto de personas que conviven con él no están obligados a guardarla.

Por otra parte, según establece Sanidad, se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se haya establecido una relación entre ellos.

No es un caso aislado

Al hilo del debate abierto por Bartual, otra madre comenta que, tras enterarse de que en casa han dado positivo por coronavirus y comunicarlo el domingo por la noche, nadie de Sanidad de la Comunidad de Madrid se ha puesto en contacto ni con ella ni con ningún otro padre de la clase de sus hijos. «Exactamente lo mismo estamos viviendo en el CEIP Blas De Lezo Las Tablas, con 5 clases ya confinadas y sin información por parte del colegio, que no consigue contactar con Salud Madrid«, cuenta otra madre.

Los centros educativos de determinadas comunidades se amparan en que ellos no tienen la potestad de clausurar aulas si desde el área responsable del Gobierno de esa zona así lo confirma. Otras regiones, por su parte, sí que han otorgado más poder al equipo directivo y al rastreador Covid de los centros, por lo que se pueden producir estas disparidades. Lo cierto es que no escolarizar a un menor o provocar un absentismo prolongado sin motivo es delito . Y sin comunicación oficial, los padres están teniendo que tomar decisiones que