¿Eres una madre «MONPET»?(MOther with NO PErsonal Time) Si tu respuesta es «sí», te ayudaMOS a sobrellevar –con estilo- una de las temporadas más complicadas del año: la cuesta de septiembre

Las madres del siglo XXI hacen malabares a diario para lograr el equilibro perfecto entre los distintos aspectos de sus vidas, pero muchas veces dejan de lado uno muy importante: ¡dedicarse tiempo a sí mismas! Para ayudar a todas las «MONPET’s» (madres sin tiempo para ellas) a sacarle el mayor provecho a la vuelta al cole y a la temida «rentrée», María Uranga, estilista experta de Lookiero, enumera cuatro pequeños rituales que te ayudarán a sentirte mejor durante todo el día ¡y no te tomarán más de cinco minutos!

Efecto «buena cara» todo el día

No, no hablamos de un caro tratamiento de belleza. El secreto de tener buena cara, incluso si no has dormido bien por la noche, está en saber resaltar el tono natural de tu rostro y eso se puede lograr fácilmente con algunos trucos de estilo. María Uranga asegura que una de las cosas a tener en cuenta para quitar atención de las ojeras son los colores que usas, «si después de algunas noches de insomnio la parte inferior de tus ojos se oscurece, puedes contrarrestar esa tonalidad violácea con prendas superiores en tonos claros y brillantes. Crema, caqui o blanco puro para las morenas; y coral, rosa palo, teja o amarillo para las rubias y pelirrojas». Otro truco de estilismo que te hace ver más descansada es utilizar pendientes grandes en colores llamativos, o pintarte los labios en un tono rojo brillante.

Ante la duda, elige botones

Sabemos que no tienes tiempo para admirar tu armario y elegir con calma el look perfecto, pero con un simple gesto puedes transformar un modelo sencillo en uno «wow», solo tienes que cambiar la camiseta por una prenda con botones. Las camisas o blusas abotonadas suelen dar a cualquier estilismo un toque de formalidad que no lo dan las camisetas, y hacen que tu apariencia se vea cuidado y pulido, incluso si tan solo le dedicaste un minuto a pensarlo. Por otro lado, si las camisas no son lo tuyo, Uranga recomienda mantener la camiseta de tu elección y simplemente añadir una blazer: lograrás el mismo efecto y te sentirás muy cómoda.

Arriésgate con una prenda de temporada

Si eres una «MONPET» amante de la moda y desearías tener más tiempo para crear tus looks, hay un truco con el que puedes conseguir verte a la última sin planificar demasiado, invierte en una prenda de temporada ¡y mientras más arriesgada, mejor!. «La mejor opción es invertir en, al menos, una prenda de tendencia, ya que así puedes acudir a ella cada vez que quieras llevar un modelo a la última y no te tome más de 10 minutos crearlo», asegura Uranga. Además, si esta prenda es exterior (un kimono, una chaqueta o un cárdigan) lo que lleves debajo puede ser tan cómodo y sencillo como quieras».

Mantén tu armario ordenado y accesible

La mejor manera de optimizar el tiempo por la mañana y aun así llevar un estilo impecable es mantener el armario organizado y con la ropa a la vista, especialmente los básicos a los que sueles recurrir en el día a día. Para estos casos, la estilista de Lookiero recomienda: «los vestidos, abrigos, cazadoras, pantalones y camisas se pueden colgar en perchas manteniendo criterios como: tipo de prenda, nivel de formalidad y semejanza. Prendas de algodón, como las camisetas, se pueden ordenar por color y por frecuencia de uso, manteniendo las más usadas en una zona más accesible del armario».