La emocionante carta de un psicólogo para ayudar a los adolescentes a no decaer en su esfuerzo Ángel Terrón, director de Educ-at, escribe una carta a su «yo» adolescentes en la que invita a los jóvenes a sentirse reflejados ante las dificultades

Laura Peraita SEGUIR Actualizado: 29/12/2020 18:23h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No hay nada como sentirse comprendido... sobre todo cuando se es adolescente y uno piensa que tiene al mundo en su contra. Esta sensación se acentúa aún más cuando estos jóvenes tienen dificultades atencionales, emocionales y de relaciones sociales. Es el caso de los niños Tdah (trastorno por déficit de atención e hiperactividad).

Ángel Terrón, director de Educ-at, cuenta que él mismo sufrió de pequeño las consecuencias de todo lo que supone tener este tipo de deficiencias atencionales. Hoy, como especialista en el asunto, desarrolla una técnica narrativa en la que invita a sus pacientes a «escribirse a su "yo" y contar todo lo que sentía en un momento dado cuando parecía que el mundo se hundía y no había salida».

Explica que él quiere hacer pública su carta porque es una forma muy sencilla de que los adolescentes se sientan identificados al leerla. «Por un lado —explica este especialista—, les hace ver que no son los únicos que tienen problemas y que esas dificultades, aunque sean duras, hay que afrontarlas. Cuando son más mayores, esta técnica narrativa les ayuda a ordenar sus ideas y pensamentos porque anteriormente, de pequeños, no tienen esas herramientas necesarias para hacerlo correctamente y entender mejor lo que le pasa a cada uno».

Ángel Terrón apunta que estamos demasiado acostumbrados a ver estudiantes brillantes, «pero no nos damos cuenta de que para los chicos con dificultades de atención sacar adelante sus estudios supone un enorme esfuerzo. Este esfuerzo les parece muy injusto. No entienden porqué a ellos les cuesta más. Les enfada y les frustra. Sin embargo, no les queda otra que aceptar y normalizar que a ellos les cuesta más llegar donde otros llegan fácilmente. Es así. Por ello, este ejercicio de escribirse a uno mismo ayuda a entenderse mejor desde la perspectiva de cada uno».

El director de Educ-at ha cedido su carta personal a ABC para que sirva de ejemplo y motivación a todos aquellos adolescentes que ahora no entienden muy bien lo que les pasa, pero que, a través de la mirada del Ángel Terrón adolescente, se sientan identificados y les motive a luchar y salir adelante. Eso sí, con esfuerzo.

Ángel Terrón, sabe muy bien lo que es pasar una adolescencia complicada Carta a un adolescente Querido Ángel de 2.º de la ESO: Quiero empezar esta carta lanzándote un mensaje positivo y esperanzador: «El esfuerzo está mereciendo la pena». Sí, podríamos decir en líneas generales que sí, y te lo voy a tratar de argumentar. Ya sabes que siempre hemos sido muy obsesivos del control (con los problemas que ello nos ha traído), y ya lo he conseguido tener en el tanto por ciento máximo que la vida permite (10%). Este camino no te va a resultar sencillo. Muchas frustraciones y trabajo deberás afrontar, pero merecerá la pena. Tampoco trates de estar siempre bien o no venirte nunca abajo (y es qué, 19 años después parece que tenemos que intentar evitar el sufrimiento creyendo que este es un monstruo horrible, cuando no es así). Acepta que vas a seguir pasándolo mal cuando no te enteres en clase y tus compañeros sí. También cuando metas la pata por tu impulsividad o cuando te enfades pensando «¿por qué tengo que trabajar más que el resto de chavales de mi clase?». Asume también que estudiar nunca te va a encantar, pero es que no te tienes ni que plantear si te gusta o no. Y es que, querido Ángel, la vida te enseñará que hay cosas que hay que hacer y punto. Habrá días que vuelvas a casa pensando que hay gente que no te acepta o que porqué has dicho esa tontería… Pero, es lo que hay. También déjate de excusas que te refuercen la idea de que no puedes hacer algo o llegar donde los demás (y de esa manera así ni lo intentas), porque así todo es más cómodo… Pues que no se te olvide que ¡TÚ ERES CAPAZ! Con el tiempo te darás cuenta también de que aunque te esté costando adquirir mucho determinadas habilidades básicas, por el contrario, tienes otras mucho más complejas que estás potenciando (aunque aún no se vean). Saca orgullo y muestra a quien no confió en ti que puedes llegar más lejos que ellos, sin que esto te haga crecerte. No trates de tener 1.000 amigos, con 1, 2 o 3 verdaderos es suficiente (y la vida los pondrá en tu camino). Fastídiate y asume que todos necesitamos normas y límites, y a lo mejor tú más que nadie porque te cuesta ser responsable. No olvides tampoco que, aunque te digan cosas que no quieres oír y te pongan consecuencias, TU FAMILIA MÁS CERCANA SIEMPRE VA A ESTAR AHÍ. Con el tiempo serás más disciplinado para algunas cosas y otras, con 32 años, todavía te seguirán costando apareciendo la decepción que tantas veces te ha acompañado, pero también esa fuerza para seguir intentando mejorar. Descubrirás que tú también puedes ayudar a chavales que están pasando por lo mismo, incluso mejor que tus psicólogos y maestros (no todos). Ahora haces un mundo de todo, pero te darás cuenta de que tienes más fuerza de la que te creías. Incluso, 19 años después, el mundo que conoces desde que naciste cambiará y lo vivirás de cerca…, pero saldrás adelante mejor que mucha gente que no acepta la frustración del momento (quizás nunca la hayan trabajado). Voy a ir parando porque sé que no te gusta leer, pero recuerda que ciertas dosis de motivación, frustración, normas, refuerzo positivo y, sobre todo, mucho trabajo en habilidades te permitirán ver la vida con otros ojos. ¡¡Sigue luchando y después de cada queja busca una solución!! Atentamente, Ángel Terrón