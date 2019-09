«Las dificultades de sueño en el niño TDAH pueden estar presentes desde la primera infancia» Denise Medici, doctora en Psicobiología, especializada en neurodesarollo infantil y juvenil, explica la relación entre el descanso nocturno y el trastorno

Inmadurez afectiva, baja tolerancia a la frustración, impaciencia, irritabilidad o impulsividad son algunos de los síntomas del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) que afectan directamente al comportamiento y que han sido confirmados por distintas investigaciones científicas. Pero, ¿cómo duermen los niños y adolescentes con este diagnóstico? ¿Presentan dificultades puntuales en el sueño o anécdotas aisladas? «Desde hace unos años, la investigación está demostrando una asociación entre el diagnóstico de TDAH y las dificultades del sueño, lo que se traduce en "trastornos específicos" de este que provocan problemas en las actividades cotidianas en el niño y adolescente. Se "subestima" la importancia que representa un buen descanso nocturno en la infancia y a lo largo del ciclo vital en general, motivo por lo cual y es fundamental su detección precoz», advirtió Denise Medici, doctora en Psicobiología, especializada en neurodesarollo infantil y juvenil, tras la conferencia ofrecida en el Hospital Vithas 9 de Octubre. El tema está, insistió, «en que estas dificiltades comunes entre los niños con TDAH, pueden contribuir a la disfunción cognitiva y conductual. Por lo tanto, es un desafío determinar si la disfunción neuro-conductual debe atribuirse a los síntomas del TDAH, a los trastornos del sueño o a ambos».

¿Qué les ocurre a estos niños cuando no hay un buen descanso?

Los niños con TDAH tienen alterada la capacidad de regulación, estabilidad y reconducción emocional, así como el mantenimiento de la atención y el rendimiento cognitivo, y muchas veces estos síntomas aumentan y/o empeoran por las propias dificultades en el sueño (resistencia a la hora de acostarse, dificultades en el inicio y mantenimiento del sueño, trastornos respiratorios nocturnos, enuresis, despertares nocturnos, resistencia a la hora de despertarse y levantarse por las mañanas y somnolencia durante el día).

¿Qué dificultad en el sueño es más frecuente en el diagnóstico en TDAH?

Las dificultades en el sueño más frecuentes en el diagnóstico en TDAH en niños y adolescentes es las apneas obstructivas del sueño (OSA en su sigla en inglés) con una prevalencia del 25-30%, el síndrome de piernas inquietas (RLS en su sigla en inglés) con una prevalencia de un 40% y el insomnio representa una proporción de un 70% en los denominados trastornos en el ritmo circadiano. OSA y RLS deben ser descartados antes de diagnosticar y/o tratar un TDAH.

¿A partir de qué edad pueden aparecer las dificultades de sueño en el niño con diagnóstico en TDAH?

Las dificultades de sueño en el niño con diagnóstico en TDAH pueden estar presentes desde la primera infancia e incluso cuando era un bebé. Es significativa la disminución de la duración del sueño en niños en comparación con los centiles normativos en niños de 3 a 5 años y es un predictor de un posterior diagnóstico en TDAH.

¿Existen características diferenciales del sueño entre niños y adolescentes con diagnóstico en TDAH?

Los niños y adolescentes con diagnóstico en TDAH reúnen las mismas características en cuando a los posibles factores precipitantes y perpetuantes, la diferencia radica en que a medida que van creciendo y entran en la pubertad y adolescencia, la profilaxis del sueño resulta más difícil de ser aplicada y ejercitada.

¿Cómo se tratan las dificultades de sueño cuando está presente el TDAH?

No se llevará a cabo ningún tratamiento en un niño con TDAH y dificultades en el sueño hasta haberse reconducido con intervención profiláctica sobre las costumbres o dinámica familiar para que no comprometa el horario y el buen descanso nocturno y también, haberse descartado una base orgánica evidente como son las hipertrofias adenoideas y/o amigdalinas. Finalmente, un estudio neurofisiológico, actigrafía y/o polisomnografía, colaborará en el diagnóstico y se planteará un tratamiento.

¿Tiene alguna incidencia sobre el sueño un tratamiento farmacológico empleado en el TDAH?

Es primer lugar es importante recalcar que las dificultades en el sueño suelen estar presentes en niños y adolescentes cuyo diagnóstico en TDAH reúne varias comorbilidades, por lo tanto, la medicación no sería el problema, sino la gravedad en estos casos y la amplia heterogeneidad donde no siempre y todos los psicoestimulantes (metifenidato) y los no psicoestimulantes (atomoxetina, guanfacine), mejoran o afectan el descanso nocturno.

¿Qué eficacia tiene la intervención en el sueño entre quienes están diagnosticados de TDAH?

La intervención precoz en psico-educativa y la higiene del sueño en niños demuestra, tras unos meses, una evidente mejoría en la sintomatología cognitiva y conductual. La intervención de tipo cognitivo-conductual demuestra una reducción en la severidad de la disomnias, es decir, en los trastornos primarios de inicio o mantenimiento del sueño. Y finalmente, la melatonina es un tratamiento efectivo y seguro independientemente del género, la edad y las comorbilidades.

