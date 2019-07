concurso ¿Cuánto sabes sobre El Rey León? Participa en el siguiente cuestionario y entra en el sorteo del clásico de los 90

El Rey León fue considerado, junto con otros films como La Bella y la Bestia, Mulán, Pocahontas, "el renacimiento de Disney". Este largometraje animado lanzado por Disney no dejó indiferente a nadie, marcando con su filosofía a toda una generación, ya que la película mostraba no solo la historia del rey de la sabana africana si no que nos dejaba grandes aprendizajes de "El ciclo de la vida".

Valores y enseñanzas tan importantes como que el pasado duele, puedes huir o aprender de ello, y siempre debes afrontarlo buscando una solución para que no te persiga. Refuerza la autoestima haciendo hincapié en el potencial y las habilidades que tiene cada persona para lograr las cosas que se propone. Insta a remplazar los temores y preocupaciones por situaciones y momentos de felicidad, amor y esperanza, que ayudan contra la angustia y la ansiedad.

Habla de las relaciones personales para no tener problemas no hay que tener miedo a conocer, quien tiene un amigo de verdad, tiene un tesoro y cómo hay que aprender a distinguirlos de los que se acercan por interés. La relación con la familia y con los padres es muy importante porque ellos te han dado esos valores que ayudan a formar la personalidad. Y sobre todo nunca hay que olvidar que toda persona tiene algo que aportar al mundo y debe ser respetada y tratada con igualdad.

Todas estos son valores hay que transmitirlos de padres a hijos y que mejor manera que viendo juntos y disfrutando de esta obra maestra y sus dos secuelas con toda tu familia. Para pasar unas buenas horas aprendiendo y disfrutando con los tuyos.

