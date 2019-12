Cinco abortos, padres de mellizos y de trillizos: esta es la increíble historia de Carlos y Dalit Esta pareja mexicana residente en EE.UU. relata para ABC su particular experiencia como padres, un caso que ni los médicos pueden creer. «El ginecólogo nos dijo que las probabilidades de tener mellizos y luego trillizos naturales es 1 en 10 millones», asegura Carlos Wollenstein

Carlos Wollenstein (38 años) y Dalit Bielaz (35) jamás imaginaron lo que el destino les tenía preparado. Esta pareja mexicana, residente en Dallas (Texas, EE.UU.), lleva 14 años juntos y, entre sus planes, siempre estuvo la idea de tener hijos. «Mi esposa siempre ha tenido mucho instinto maternal y yo, a pesar de que me negaba a coger a los bebés de otros, siempre me veía en un futuro cargando con los míos», comenta Carlos en esta entrevista con ABC. Lo que jamás pensaron es que llegarían a tener entre sus brazos a dos hijos a la vez. Incluso a tres. Porque Carlos y Dalit son padres de mellizos y trillizos de forma natural. Pero en esta aventura ha habido también desventuras: cinco abortos de por medio. De todo ello habla en su blog Carlos ( historiasdeunpapa.com).

Menuda aventura la vuestra para convertiros en papás. ¿Cuándo empezásteis la búsqueda de un hijo?

Empezamos la búsqueda de un bebé en el 2011. Lo que pasa es que a lo largo de este tiempo hemos tenido en total cinco abortos: tres antes de los mellizos y dos antes de los trillizos.

¿Cuáles fueron las razones de esas pérdidas?

Nada específico. Las ecografías, pruebas genéticas, de sangre, de laboratorio no daban ninguna respuesta concreta. No sabían qué estaba pasando. Los médicos decían que era mala suerte y que lo sentían mucho. El quedar embarazados no era el problema sino mantener el embrión. Veíamos el corazoncito desde muy temprano y a la siguiente cita ya no era viable. Fuimos a ver a varios especialistas en fertilidad y tampoco sabían qué decirnos o hacer por nosotros. Nos ofrecieron tratamiento para ovular de más, pero como ese no era el problema, nunca seguimos esa vía.

Ante las pérdidas, ¿qué pensamientos se os pasaban por la cabeza?

Todos los abortos fueron muy difíciles, cada uno por su cuenta y circunstancias. El primero nos rompió el corazón y no sabíamos cómo afrontarlo. De hecho, a Dalit le tuvieron que hacer un legrado y fue muy difícil para ella, tanto física como emocionalmente.

El segundo y tercero ya nos hicieron dudar sobre nuestro futuro como papás. Nos preguntábamos si había algo que estuviéramos haciendo mal. Dudábamos de nosotros mismos.

Las otras dos pérdidas entre los mellizos y los trillizos fueron surrealistas. Pensábamos que ya habíamos dejado atrás esos problemas, pero no. Tampoco había respuesta médica, pero estábamos más que agradecidos por tener a nuestros mellizos con nosotros. Si venía un tercero, sería una bendición.

Y tras tres abortos, vienen los mellizos. ¿Cómo os enterasteis de la noticia?

Nos enteramos a la semana 6 de gestación del cuarto embarazo. Estábamos los dos con el ginecólogo mientras él le estaba haciendo una ecografía a mi esposa. Él sabía nuestra historia y estuvo en las dos pérdidas anteriores. De repente nos dijo que nunca había llorado con una paciente. Giró el monitor para mostrarnos las imágenes. «Esta es la pared del útero», nos dijo, y movió la imagen. «Y aquí está el bebé», continuó. Mi esposa y yo empezamos a llorar de la felicidad y de repente movió un poco más la imagen: «Y aquí está el otro bebé». No nos lo podíamos creer. Nos pasamos la caja de pañuelos y los tres nos pusimos a llorar.

«Todos los abortos fueron muy difíciles, cada uno por su cuenta y circunstancias. El primero nos rompió el corazón y no sabíamos cómo afrontarlo»

¿Os dieron los médicos alguna explicación para traer dos hijos después de los abortos? Quizás tengáis antecedentes en la familia.

Ninguna explicación. El doctor no lo podía creer, y nosotros menos. No hay ningún antecedente de embarazos múltiples en ninguna de nuestras familias.

¿Cómo fue este primer embarazo?

Fue un embarazo increíble. Además, Dalit se sentía físicamente muy bien. Estábamos muy agradecidos y felices por tener esas dos bendiciones en nuestro camino. Cada cita con el doctor era una mezcla de nervios y felicidad y dábamos las gracias cada día que pasaba.

¿Y el parto?

Los mellizos, niño y niña, nacieron el 21 de septiembre del 2015, a las 34 semanas y 6 días. Fue un parto muy intenso y rápido. Dalit me avisó al mediodía de que había roto la bolsa y seis horas después ya habían nacido. Fue cesárea y fue una locura de la buena. Mucha gente en el quirófano, muchos doctores y enfermeras. Mucha sangre, mucho movimiento, pero en calma. Fue increíble ver a esos dos bebecitos salir a la luz del mundo. Aunque fueron un poquito prematuros, nacieron bien pero estuvieron en el hospital 10 días ingresados.

Ser padres nunca es fácil. Y con dos, mucho menos. ¿Cómo fue la vuelta a casa?

Mi suegra estuvo con nosotros los primeros tres meses para ayudarnos. Pero no voy a mentir: los primeros seis meses fueron muy difíciles. Las noches en vela eran intensas. Poníamos alarmas cada tres horas para mantener la rutina y, mientras mi esposa le daba el pecho a uno, yo le daba biberón al otro. Después de la toma de las 7am, me bañaba y me iba a trabajar. Criar mellizos es difícil porque es una tarea doble: todo lo repites. Cuando terminas de bañar a uno, luego bañas al otro. Cuando ya has cambiado un pañal, tienes otro esperándote. Pero es increíble verlos jugar y crecer juntos.

Imagino que trabajaréis. ¿Cuántas semanas tenéis de baja de maternidad y paternidad?

Mi esposa es arquitecta y tiene 12 semanas de baja de maternidad, pero no pagadas. Por ley le guardan su plaza 12 semanas, pero como no existen leyes federales ni estatales, cada empresa decide lo que quiere hacer. Yo soy productor de publicidad, y por el tiempo que llevo en la empresa, tuve dos semanas de baja de paternidad pagadas.

«Los primeros seis meses con los mellizos fueron muy difíciles. Las noches en vela eran intensas. Poníamos alarmas cada tres horas para mantener la rutina y, mientras mi esposa le daba el pecho a uno, yo le daba biberón al otro»

Y parece ser que con dos hijos no teníais suficiente, ¿no?

Así es. Dalit siempre quiso 4 hijos. Yo 3. Los mellizos crecen a la vez y van desarrollándose al mismo tiempo, pero queríamos un tercero. Fue en estos nuevos intentos cuando tuvimos otras dos pérdidas.

¿Os influyeron como las primeras?

La primera (cuarta en total) sí. Fue como un jarro de agua fría, un «déjà vu» de mal gusto. Pensábamos que sería más «fácil», pero no. Otra vez estábamos en esa situación y fue bastante difícil. Aunque estábamos más que agradecidos por los mellizos, el dolor no nos lo quitaba nadie.

Cuando os dijeron trillizos, ¿os lo creíais?

No. Para nada. Fuimos con el ginecólogo a la semana 6 (como con los mellizos). Y nos dijo que había dos latidos, y que había otra bolsita pero que no se veía nada. Nos dijo que tal vez no se iba a desarrollar, o que si hubiéramos ido un día después se hubiera visto algo. Nos dijo que regresáramos en dos semanas. Sacamos cita para una semana después y cuando regresamos, nos confirmó y vimos 3 latidos. ¡Una locura total!

¿Tuvisteis miedos cuando os dijeron que venían tres?

Sí, mucho. Esa semana que sabíamos que venían dos, estábamos medio tranquilos, si se puede decir así. Mínimo ya sabíamos cómo manejar dos bebés a la vez. Iba a ser difícil pero sabíamos a lo que íbamos. Cuando supimos que eran tres ya nos hicieron «jaque mate». Las noches en vela y el cansancio no eran lo que más nos preocupaba, sino lo económico. No sabíamos cómo lo íbamos a hacer para mantener, criar y sustentar a tres hijos más: tres más de una vez.

¿Cómo fue este embarazo de trillizos? En España se considera de riesgo.

Más pesado. Mi esposa estuvo muy cansada, tenía más dolores de espalda, pelvis, cuerpo... Era más intenso que con los mellizos. Y mucha náusea, mucha más. También se considera aquí de riesgo e íbamos a ecografías cada dos semanas, durante las primeras 24 semanas; después cada semana y, en las últimas cuatro, dos veces por semana. Dalit fue internada en el hospital para estar en reposo en cama a la semana 31.

¿Cómo y cuando fue el parto? ¿O fue cesárea?

Fue cesárea, y fue exacto: a la semana 33 de embarazo, el lunes 19 de agosto de 2019. Fueron dos niñas y un niño. Dalit estuvo ingresada una semana para recuperarse de la cesárea y los bebés estuvieron un mes en el hospital. Nos atendió el mismo médico y nacieron también en el mismo hospital de Dallas que los mellizos.

«Cuando supimos que venían tres, las noches en vela y el cansancio no era lo que más nos preocupaba, sino lo económico. No sabíamos cómo lo íbamos a hacer para mantener, criar y sustentar a tres hijos más: tres más de una vez»

Dalit, ¿les distes pecho o biberón? ¿Cómo fue tu baja de maternidad?

Les estoy dando pecho a los tres, más a dos. Una de las niñas no agarra bien el pecho, así que Carlos le da biberón con mi leche. Mi baja de maternidad ha sido pesada y desgastante, también difícil por la falta de ingresos.

¿Qué os dicen los médicos de vuestro caso?

Que no lo pueden creer. El ginecólogo nos dijo que las probabilidades de tener mellizos y luego trillizos naturales, es 1 en 10 millones. Los médicos y la gente en general no lo pueden creer.

La familia al completo ya en casa - Carlos Wollenstein y Dalit Bielaz

¿Cómo os organizáis en casa?

A los mellizos tratamos de mantenerles el mismo horario y rutina de siempre, aunque es obvio que cada día hay cambios y retos con el horario de los trillizos. En las noches nos seguimos levantando los dos, a dar pecho y biberón. Yo me levanto con los mellizos para darles de desayunar, su «lunch» y llevarles a la escuela cuando me voy al trabajo. Mientras, mi esposa o se está sacando leche, está dando de comer a alguno de los bebés o está descansando.

A la tarde, cuando mi esposa recoge a los mellizos del colegio, jugamos, vemos un poco de tele, cenamos y a dormir. Todos los días se nos juntan las cenas de los mellizos con la de los trillizos y otras cosas, entonces andamos como locos de un lado al otro atendiendo a todos. Mi suegra estuvo tres meses con nosotros pero ahora una prima de Dalit que vive aquí nos ayuda mucho con todo.

¿Dan los sueldos de allí para mantener a cinco hijos?

A menos que seas doctor, abogado o financiero, los sueldos generalmente obligan a los dos a trabajar. Ya veremos a qué escuelas públicas mandamos a nuestros hijos o qué ayudas pedimos en las escuelas.

Ahora, Dalit está de baja de maternidad y yo trabajo ya a tiempo completo porque por cuestiones de visas de trabajo y demás, necesitamos tener ingresos.

¿Lo mejor de ser padres de cinco niños?

La casa siempre está y estará llena. Los mellizos están muy unidos y juegan entre ellos y así será con los trillizos. Siempre tendremos aventuras juntos y, cuando sean más grandes, siempre van a tener a alguien a su lado. Y a nosotros, por supuesto, también.

¿Lo peor?

Que ya no vamos a subirnos a un avión todos juntos (risas). Económicamente, estamos en una situación complicada pero no imposible.

«Mi baja de maternidad ha sido pesada y desgastante, también difícil por la falta de ingresos»

¿Vuestro mayor miedo como familia numerosa? Quizás estos temores hayan ido evolucionando...

Los primeros miedos eran que los bebés vinieran bien y sanos. El asunto económico siempre está ahí y espero en el futuro que no sea parte de lo que nos quite el sueño. Un miedo, pero creo como padres en general, es estar haciendo lo correcto y lo mejor para nuestros hijos: que los estemos criando de la mejor manera para ser personas buenas en este mundo.

¿Qué le diríais a una pareja que se acaba de enterar de que van a ser padres de mellizos o trillizos?

Que mantengan la calma. Que ahorren todo el dinero que puedan. Que cuando lleguen los bebés, lleven horarios estrictos. Si dejan que los bebés decidan cuándo comer y dormir, todo se complica mucho más. Los padres tienen que darles una rutina y un horario para que los bebés y ellos mismos funcionen bien.

