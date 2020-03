Efe / Video: AT

Cambios en el estado de alarma: los supuestos en los que puedes salir con tus hijos de casa La modificación del Real Decreto contempla casos que podían suponer un problema si, por ejemplo, un progenitor se encuentra solo en casa y necesita bajar a la farmacia

N. M. Madrid Actualizado: 19/03/2020 13:14h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El último Consejo de Ministros celebrado ha corregido alguno de los errores que contenía el decreto inicial de estado de alarma y que permitían, por ejemplo, ir en grupo por la calle al trabajo o a hacer la compra, e incluso bajar a la playa si no era a través de carreteras y vías de uso público. Con la aprobación de esta aprobación, el Gobierno ha aclarado algunos puntos que aún eran polémicos y generaban confusión tanto entre la población como entre los policías.

Ahora, que queda claro que la circulación de las personas por la calle (y también dentro del coche) debe realizarse de manera individual, y entran en vigor también las excepciones. Estas, contemplan los casos en que se acompañe a personas con discapacidad, a menores, a personas mayores o que exista otra causa debidamente justificada.

Esto quiere decir que se permite a los menores acompañar a uno de sus progenitores/familiares a hacer la compra, ir a la farmacia o comprar el pan. De no haberse probado esta modificación, para muchos padres hubiera supuesto un problema si, por ejemplo, no pueden dejar solos a sus hijos pequeños en casa. Eso sí, la recomendación es que, en la medida de lo posible, estas excepciones no tengan que aplicarse y se salga a la calle de manera muy puntual o incluso anecdótica.

Esta medida entró en vigor desde las 12 de la noche del 18 de marzo. La cuantía mínima de la multa para quienes incumplan estos supuestos es de 300 euros, y la máxima puede llegar hasta los 1000.

Ademas, cabe recordar que no se puede bajar a los jardines y otros espacios comunes de tu residencia particular. Ni solo por turnos, ni mucho menos, acompañado, quedando con otros vecinos para que los niños se entretengan un rato y sobrelleven mejor las circunstancias de confinamiento.

Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores noticias

O súmate a nuestro whatsapp, y recibe cada día en tu móvil lo más interesante de ABC Familia