Calabazas azules para Halloween: la iniciativa de una madre para ayudar a su hijo con autismo Harta de que el año pasado, quien le abría la puerta esperara un intercambio verbal con el pequeño, ha decidido lanzar su propia campaña

Decir «truco o trato» es sinónimo de estar en Halloween, aunque quizá lo que para unos niños sea tan sencillo, para otros pueda suponer una misión casi imposible. Consciente de ello, una madre de Ewa Beach (Hawai) ha lanzado una iniciativa para facilitar a los demás a relacionarse con niños como el suyo, y de paso, crear conciencia sobre un trastorno que, muchas veces, paraliza a quien no lo conoce.

El hijo de Omairis Taylor, de 3 años, tiene autismo y no se comunica de manera verbal. Para él, decir «truco o trato» es prácticamente imposible y tener que explicar su condición a todos los vecinos a los que llaman a la puerta hace que la situación se haga estresante. La manera que su madre ha encontrado para solucionarlo y que su hijo pueda vivir Halloween como otro niño más, es lanzar una iniciativa en redes sociales, la de las calabazas azules.

La publicación, que actualmente cuenta con 39.000 interacciones y se ha compartido más de 150.000 veces, explica que niños con autismo, como el suyo, llevarán este año una calabaza pintada de azul para ayudar en la interacción de los niños con adultos.

Esta iniciativa está basada en otras que otros padres han llevado a cabo para alertar, por ejemplo, de alergias alimentarias graves, llevando una calabaza de color verde azulado con el objetivo final de ayudar a los niños sin importar su condición o habilidad a participar libremente de esta festividad.

Si bien es cierto que esta acción no va a garantizar que todos los niños que lleven una calabaza azul tengan autismo o que cada niño con autismo lleve una, la idea es no generar frustración si un niño no dice «truco o trato» a su vecino.

