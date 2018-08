«Ahora sería un desconocido para mi hija, seguramente le hayan dicho que su padre es otro» Su ex mujer le quitó a la niña para llevarla a Kirguistán cuando solo tenía 20 meses y lleva 6 años sin verla

Chema López apenas conoce a su hija. Su ex mujer le quitó a la niña para llevarla a Kirguistán, antigua república soviética de Asia Central, cuando solo tenía 20 meses y lleva 6 años sin verla teniendo la custodia total a su favor. «Ahora sería un desconocido para ella y seguramente le hayan dicho que ni existo o que su padre es otro», lamenta.

Tardó dos años en encontrarla y cuando lo hizo, llegó a procesar a su ex. «Se le ha pedido la retirada de la niña y que se me entregue en base a la ejecución de la custodia española, pero los jueces o no me oyen o no me quieren oír, porque no hacen absolutamente nada».

«Como sufrí y sigo sufriendo esta falta de apoyo, otros afectados y yo creímos que era necesario reunir nuestros conocimientos para favorecer a otras personas que tuvieran estos problemas» y así surgió en 2016 la Asociación Contra la Sustracción Internacional de Menores (ACSIM). «Estamos intentando hacer cosas, hablándolo con los ministerios, teniendo reuniones con ellos en Madrid y, poco a poco, se van proyectando ideas que vienen muy bien», explica Chema López.

«En la asociación estamos combatiendo las sustracciones internacionales porque son las más difíciles, ya que se pone una distancia y una cultura de por medio para impedir el contacto paterno. Hay que trabajar más en el ministerio de Justicia, en una educación al poder judicial en lo que implica la sustracción y hay que darle mucha más relevancia porque cada vez el número de sustracciones va creciendo. Se produce un secuestro parental al día».

Cuando se produce un secuestro, el Convenio de La Conferencia de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores tiene una acción de restitución que sirve para que el niño vuelva al país de su anterior residencia habitual. Sin embargo, muchos países incumplen el tratado y este se convierte en papel mojado.

Chema López considera que «lo que se debe hacer es condenar de manera contundente, y sin ningún tipo de dudas, cualquier tipo de sustracción, reforzar el código penal en este sentido porque tiene ambigüedades a las que se puede acoger el sustractor para su defensa, y un control de fronteras exhaustivo cada vez que sale un menor. De esta manera se le está haciendo un favor al menor. De lo contrario, son niños que crecen con carencias, con problemas psicológicos, con ciertos traumas y que son difícilmente reparables en el futuro».

Según López, «muchas madres se están excusando en la ley de violencia de género para cometer cierto tipo de delitos como es la sustracción, pero esto no deja de ser en la mayoría de los casos una excusa. Hoy en día, al descolgar un teléfono tienes una ayuda infinita: al maltratador lo separan, lo retiran, le ponen medidas cautelares o lo ingresan en el calabozo y cuentan con una serie de apoyo con las cuales no es necesario llevarse a los hijos».