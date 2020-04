Los adolescentes de 14 a 18 años, los grandes olvidados: ¿Qué se les permite hacer en la calle? Hasta 1,4 millones de menores quedan aislados en la nueva norma, aunque la ministra entiende que podrán salir a comprar el pan o el periódico Políticos como Núñez Feijóo piden al Gobierno reflexionar para que no sean «los últimos que queden confinados»

Tal y como se esperaba que el Gobierno aprobara este martes, los niños menores de 14 años podrán salir a la calle a partir del próximo lunes 27 de abril para acompañar a un adulto con el que conviva. En la calle, juntos podrán realizar alguna de las actividades permitidas por el Real Decreto de 14 de marzo por el que se declara el Estado de Alarma, en concreto, ir al supermercado, a la farmacia, al banco, a comprar el pan o el periódico. Esta medida afecta a los 6,9 millones de niños menores de 14 años que viven en España, pero se olvida de otros 1,4 millones de adolescentes que tienen entre 15 y 17 años.

Preguntada en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha aclarado que esta autorización para salir a la calle junto a los padres sin «límite temporal» corresponde únicamente a los menores de hasta 14 años, pues el Gobierno entiende que los de 14 a 18 años ya tienen autonomía suficiente en la actualidad para poder salir a la calle a realizar algunas de las pocas actividades permitidas en el decreto de estado de alarma.

Se supone así que estos menores ya podían salir a realizar las tareas contempladas en el Real Decreto, por lo que «lo pueden seguir haciendo». Además, sobre el tiempo que debe durar la salida de los menores, ha precisado que no está tasado. «No hay nadie midiendo con un cronómetro», ha puntualizado.

El Gobierno no ve peligro

Además, Montero ha dicho que no ve peligro en que los niños acompañen a uno de sus padres a comprar a los supermercados porque «evidentemente están muy controlados» en estas semanas para que «no haya aglomeraciones y las distancias (entre personas) se puedan guardar». También ha expresado que desde el Ejecutivo están «seguros de que los padres controlarán» los movimientos de los menores para «que no vulneren la medida de seguridad» de un metro y medio de distancia recomendada respecto a cualquier otra persona.

Llamadas a la reflexión

No son pocas las voces que ya se han posicionado en contra de la decisión del Gobierno. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido reflexionar sobre el confinamiento de los adolescentes de entre 14 y 17 años al considerar que «puede ser la única parte de la población que quede confinada 'sine die', al menos hasta el 10 de mayo.

También Begoña Villacís ha pedido al Gobierno que «recapacite». La vicealcaldesa de Madrid afirmó este pasado domingo que debería ponerse sobre la mesa la posibilidad de que pudieran salir a la calle, bajo condiciones de seguridad, los adolescentes.

