Adhara, la niña de 8 años que estudia dos carreras y tiene un cociente intelectual más alto que Einstein y Hawking El desarrollo profesional de esta joven no encuentra salida. La pequeña, que siente una profunda fascinación por los agujeros negros y sueña con ser astronauta, no se ha podido matricular en la Universidad Nacional Autónoma de México debido a su corta edad

Adhara no solo ha conquistado a todo su país natal, México, sino que también ha conseguido atraer las miradas del mundo entero. Y es que esta joven de 8 años no es una niña cualquiera. Es un genio: su cociente intelectual es de 162 (el nivel medio se sitúa entre 90-109), superando al de Einstein y su admirado Stephen Hawking (160). De hecho, este año, la revista «Forbes» la reconoció como una de las 100 mujeres más poderosas de México . Sin embargo, la vida de esta pequeña mexicana no es un cuento de hadas, aunque ella está dispuesta a luchar por conseguir un final feliz.

Adhara Maite Pérez Sánchez, como así se llama, fue diagnosticada con el síndrome de Asperger y autismo con 3 años debido a su alta inteligencia, lo que le provocó ser víctima del «bullying» en el colegio. Con dos años hacía cosas que no eran propias de su edad y a los 3 aprendió álgebra.

Para su madre, Naneli Sánchez, su hija no era normal. Tuvo la suerte de dar con una psiquiatra que sospechaba que Adhara no era una niña solo con Asperger. Por eso, decidió hacerle las pruebas y comprobar cuál era su cociente intelectual.

Confirmadas sus altas capacidades, y calificada ya como niña prodigio , la pequeña dejó la escuela tradicional e ingresó en el Centro de Atención al Talento (CEDAT) de México, donde acabó el bachillerato.

El problema es que su desarrollo profesional no encuentra salida . Adhara, que siente una profunda fascinación por los agujeros negros y sueña con ser astronauta , no se ha podido matricular en la Universidad Nacional Autónoma de México debido a su corta edad. Sí asistió como oyente al centro. Sin embargo, el sistema le impide estudiar oficialmente una carrera.

Cabe recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos contempla que «toda persona tiene derecho a la educación» , sin establecer límites como la edad.

El sueño americano

Otra «zancadilla» que le ha puesto el destino es la imposibilidad de poder cursar en la Universidad de Arizona, EE.UU., astrofísica . El centro, consciente del talento de la joven, le ofreció una beca para que pudiera realizar los estudios. Sin embargo, Adhara no ha podido acceder por falta de recursos económicos. Tal y como ha explicado su madre en los medios del país, a pesar de que le becaran los estudios, conseguir los papeles y mantenerse en el país vecino suponía un coste imposible de abarcar.

Esta situación le ha llevado a buscar otras opciones. Estudia, de momento, dos carreras a la vez de forma online, desde casa: ingeniería industrial, con especialización en matemáticas, e ingeniería en sistemas . «Hace todos los deberes entre lunes y martes y ya tiene libre el resto de la semana», ha asegurado su madre.

Su tiempo libre lo dedica a jugar con sus muñecas astronautas. Pero también a escribir un libro , «No te rindas», para que niños como ella, con Asperger, persigan sus sueños. También está trabajando en una pulsera inteligente que mide las emociones para que las personas con autismo o pacientes en coma, no convulsionen. Y es que ella misma, al ser víctima de «bullying», tenía tal ansiedad que convulsionaba.

Su familia pide apoyo al estado mexicano para que le ayude a convertirse en la niña más joven en estudiar astrofísica en el mundo, e impedir que se pierda un talento.

Lo hagan o no, ella ya ha advertido que conseguirá su sueño de ser astronauta y trabajar en la NASA porque no piensa rendirse y quiere ser la primera mujer astronauta de México .