10 claves para disfrutar de las fiestas navideñas sin coger peso

Llega la Navidad y con ella las reuniones familiares y las largas sobremesas que hacen que realicemos excesos alimentarios durante varios días. Es como si el lema de las fiestas fuese «comer y beber hasta no poder más». Sin embargo, numerosos especialistas y nutricionistas desaconsejan de forma rotunda estas prácticas tan habituales. Ahora que se acercan estas fechas, Damien Carbonnier, técnico en Dietética, ex deportista y director de Miayuno, nos da las claves principales para cuidarnos durante la Navidad sin dejar de disfrutar comiendo.

Y es que más de la mitad de la población española sufre de obesidad y un elevado porcentaje hipertensión y diabetes. Por ello, expertos como Carbonnier recomiendan de forma encarecida llevar y disfrutar de una buena alimentación al mismo tiempo que ofrecer un periodo de descanso a nuestro cuerpo para ahorrar energía y generar endorfinas que nos permitan gozar comiendo en las reuniones familiares. «Consumir alimentos saludables incrementa la vitalidad y el humor, con lo que se gana en salud física y mental, pudiendo comenzar el año de la mejor forma posible», asegura.

Las 10 claves que nos muestra el experto de Miayuno para cuidarse y empezar el año con buena salud física y mental son las siguientes:

1. Cuídate por dentro y por fuera: date un tiempo prudencial para desconectar de la rutina y reconectar así contigo mismo.

2. La meditación, el aliado en estas fiestas: regálate 15 minutos diarios para dedicarlos a realizar ejercicios de meditación que ayuden a relajarte, ahorrar energía y mejorar tu estado de ánimo.

3. Practica deporte: por lo menos 1 hora al día. Caminar, correr, bailar, ir al gimnasio… son sólo algunas de las actividades que te ayudarán a sentirte mejor y comenzar el año nuevo en forma.

4. Entrena en ayunas: si sueles practicar deporte un mínimo de una vez a la semana podrás realizar entrenamientos en ayunas que te ayudaran a mejorar tus objetivos propuestos a lo largo del año y que no debes romper en Navidad para poder quemar reservas de grasa. Hablamos de deporte de fondo.

5. Beber para calmar: el agua es la bebida más saludable que tenemos a nuestro alcance, pero si además combinas 1 litro de agua con una cucharada de bicarbonato y zumo de limón te ayudará a aliviar problemas como la acidez o el reflujo, muy presentes en esta época.

6. Dormir como mínimo 6 horas diarias: el sueño es una de las actividades más importantes para rehabilitar nuestro cuerpo. Así, si duermes las horas necesarias incrementarás tu energía y tu estado de ánimo.

7. Fuera excesos: procura no excederte con el desayuno o saltarlo cuando tengas una comida o una cena familiar para no sobreexponer a nuestro organismo y facilitar la digestión.

8. No más de 2/3 veces: intenta no comer más de 3 veces al día ya que, si realizas comidas demasiado copiosas concentradas en pocos días, podrás tener un aumento de peso y una sensación de baja energía tras las vacaciones.

9. 12 horas entre cena y desayuno: deja un mínimo de 12 horas de ayuno entre la cena y el desayuno para que tu digestión respire y así dar tiempo a nuestro organismo a finalizar su ciclo diario de eliminación de toxinas.

10. Disociar la dieta: atrévete a llevar una dieta disociada, que consiste en separar los alimentos según al grupo al que pertenecen, proteínas o hidratos de carbono, con el objetivo de obtener un mejor aprovechamiento de todos los nutrientes. Con ello obligamos al organismo a utilizar su grasa de reserva y podremos así perder peso.

Carbonnier concluye diciendo que «respiramos lo justo para sobrevivir pero no lo suficiente para vivir». «A veces comemos porque no respiramos lo suficiente, así que piensa en respirar no sólo con los pulmones sino también con la barriga para oxigenar todo el cuerpo», asegura.

