Las redes cargan contra Malú tras descubrir su relación con Rivera... que se libra de las críticas También le pasó a otras mujeres cuando hicieron pública su relación, como Andrea Levy o Alba Cortés

«Hoy he participado por última vez esta legislatura en una #sesióndecontrol al Gobierno. Aunque Sánchez nuevamente no ha querido responder, ha sido un honor volver a representar a millones de españoles en el #CongresoDeLosDiputados», fue el mensaje que dejó este miércoles en Instagram Albert Rivera. Justo ayer salía a la luz su supuesto noviazgo con Malú, que también se asomó a la citada red social para felicitar a su hermano, que cumplía años: «Muchísimas felicidades @_josedelucia_ !!! Hoy celebramos tu cumpleaños pero sobre todo q un año más estás a mi lado... en mi vida!!!».

La supuesta pareja siguió haciendo vida normal tras la publicación de la revista Semana, que aseguraba que pasaron la noche de San Valentín juntos. Sin embargo, la reacción de sus seguidores fue muy dispar. Mientras que la cantante tuvo que soportar duras críticas por su supuesta relación, ninguno de los seguidores que la criticaba se pasó, en cambio, por el Instagram de Rivera para recriminarle nada ni opinar de su supuesto nuevo noviazgo.

«En serio que vas con un tio de un partido que se junta con la vox??», «De momento me pierde como fan, cierra sus conciertos con la canción “ como una flor “ y ahora tiene una relación con uno del trifachito español y pacta con Vox que nos quiere ver muertos a todo el colectivo Lgtbi», «Pero chica ..que haces con ese facha ???? No te compro ni un CD y no voy a ningún concierto tuyo».... un suma y sigue de opiniones que ni sus propios fans pueden entender. En otras redes sociales como Twitter, algunos continuaban con sus descalificaciones:

Que decepción lo de @Albert_Rivera , me has decepcionado — Critica de TV (@ChafarChafar8) 20 de febrero de 2019

Fueron muchos también los fans que contestaron este tipo de mensajes defendiendo a su cantante favorita. Muchos hacían alusión a la libertad de Malú para estar con quien quiera, independientemente de sus gustos a la hora de buscar pareja. «Lo que os debería importar es su música, no su privacidad», defendían.

En cambio, todo lo que tuvo que soportar en redes el líder de Ciudadanos fueron mensajes como: «Malú?????? tú??????» o «Malú pa cuando?». El resto de interacciones de sus seguidores se limitan a valorar su intervención en el Congreso o el panorama político tras el anuncio de las próximas elecciones para el 28 de abril.

Este acoso social al que ha sido sometida la cantante también lo sufrió en primera persona Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz ‘El Cordobés’, que fue diana de todas las críticas al publicarse su relación con un hombre casado. Lo mismo ocurrió a Andrea Levy cuando hizo pública su relación con Nacho Vegas, cuando los internautas se preguntaban cuántas parejas había tenido la catalana, si no eran demasiadas. Son solo algunos de los tantos ejemplos del escarnio público al qe se enfrentan las mujeres que tienen cierta visibilidad cuando sus decisiones no gustan a sus seguidores.

