¿Pueden vacunarse del Covid las mujeres embarazadas o en tratamientos de fertilidad? La doctora Mónica Aura, directora médica del centro de Ginefiv en Barcelona, contesta las dudas más frecuentes sobre gestación y coronavirus

Actualizado: 28/01/2021 11:52h

Si cualquier embarazo genera decenas de dudas en las mujeres sobre cómo cuidarse, en estos tiempos de pandemia esas inquietudes se multiplican. Súmenle además el tortuoso arranque del plan de vacunación, que de momento excluye a mujeres gestantes. «No se recomienda administrar la vacuna a las embarazadas, pero no es porque ocasione problemas, sino porque, a pesar de que las de Pfizer y Moderna son de tipo ARNm (sin virus atenuados), no hay estudios suficientes que justifiquen su uso. Esta es la recomendación general, aunque quizás en mujeres con comorbilidades o riesgos se pueda valorar», explica la doctora Mónica Aura, directora médica del centro de Ginefiv en Barcelona, citando las recomendaciones de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF).

Ni la pandemia ni la vacunación, recuerda esta experta, deben obligar a las mujeres a posponer sus deseos de ser madre. «Los proyectos reproductivos no tienen que aplazarse por la vacuna. Si alguna mujer joven tiene que vacunarse en el plazo de un mes porque entra dentro de los primeros grupos y decide esperar tres más sería una decisión correcta, pero con cierta edad no hay motivos para esperar. Y más si hablamos de la población general, que al menos hasta final de año no le tocará vacunarse», subraya Aura. «Si ya ha recibido la primera dosis y se queda embarazada lo recomendable sería terminar con la vacunación, porque al ser vacunas génicas no hay riesgos de activar virus», plantea esta experta, que asegura que tarde o temprano habrá más estudios relacionados con gestantes.

¿Y los tratamientos de fertilidad?

Las vacunas, plantea esta ginecóloga, no influyen en el tratamiento de estimulación y recuperación de ovocitos. Tampoco en la donación de óvulos: «Sí hay que esperar para hacer una transferencia de embriones. En el caso de las vacunas de Pfizer y Moderna se recomienda esperar dos semanas, y hasta cuatro si hablamos de vacunas con vectores víricos como la de AstraZeneca. Por tanto, si alguna mujer se ha vacunado, lo mejor es que espere cerca de un mes para hacer este tratamiento».

Aura, que recuerda la importancia de cuidarse y vacunarse cuando toque para alcanzar la inmunidad cuanto antes, admite que los pacientes no llegan a la consulta con más miedo que antes. Y eso que los protocolos siguen siendo estrictos: «No dejamos entrar a parejas en quirófano y no es porque nos guste, sino porque en las zonas blancas hay que minimizar el riesgo de contagio. Además de hacer PCR o test de antígenos antes de entrar a la zona quirúrgica se limita el número de gente, se amplían las agendas para que no coincidan demasiadas personas en las clínicas y las visitas que no requieren ser presenciales se realizan por videoconferencia. Las medidas de control e higiene siguen siendo muy estrictas». Y los pacientes, dice, tienen integradas estas medidas.

Por ahora, además, hay otro motivo para que las futuras madres respiren algo más tranquilas. «No se ve que haya trasmisión del covid de la madre al feto, pero parece que los contagios, sobre todo en el tercer trimestre, incrementan el riesgo de tener algunas patologías obstétricas como partos prematuros e hipertensión. Las mujeres embarazadas deben cuidarse mucho de los contagios sobre todo en esos últimos meses», zanja Aura.