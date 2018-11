Mujeres Patricia, la única mujer que caza pederastas Pasa horas y horas analizando imágenes desgarradoras, despreciables… «La maldad absoluta», describe

XL Semanal / Fernando Goitia

Actualizado: 04/11/2018 16:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Patricia tenía 25 años, apenas uno en el Cuerpo, cuando se convirtió en la cazadora de pederastas y pedófilos más joven de la Guardia Civil. Desde entonces, hace ya dos años y medio, sus ojos han visto las escenas más despreciables que pueda usted imaginar: niños que…, bebés a los que… «Es mejor no dar detalles», se contiene.

Granadina, hija de un guardia civil, ingeniera técnica informática y agente de la Unidad de Delitos Telemáticos (UDT), Patricia -«nada de apellidos, por favor»- persigue en Internet a distribuidores, consumidores y, sobre todo, a productores de lo que el Código Penal define como ‘pornografía infantil‘. No lo hace sola, claro. En su sección de la UDT trabajan otros cinco efectivos; la mayoría, como ella, sin hijos, acostumbrados ya a exponer sus ojos, sus sentidos a perversiones y actos tan viles que a mucha gente le cuesta creer que sean posibles. «Cuando digo a qué me dedico -cuenta la agente-, la gente siempre pregunta. ‘ Pero estas cosas pasan en España?’. Sí, sí que pasan. Y no imaginas cuánto».

Patricia analiza chats, fotos y vídeos donde, por ejemplo, la ternura de bañar a un recién nacido se transforma en una película de terror. Ella observa el material de forma minuciosa, detiene la imagen, la amplia, rebobina, la pasa en cámara lenta y parece no inmutarse. Es su trabajo. Hace dos años y medio, sin embargo, no lo veía tan claro.

[Sigue leyendo en XLSemanal]