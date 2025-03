Patricia Campos: «Las mujeres tienen que demostrar que valen 24 horas al día»

Patricia Campos (Castellón, 1977) se presenta como una mujer con tres grandes pasiones: el fútbol, los aviones y los derechos humanos. Pero es mucho más que eso. Es una pionera. Fue la primera mujer que pilotó un reactor en el Ejército , y, más ... tarde, la primera española que entrenó a un equipo de fútbol de la liga estadounidense. Hace tres años fundó 'Goals For Freedom', una ONG que pelea por lograr la igualdad a través del deporte. Ella misma relata todo su periplo vital en 'Voces que cuentan' (Planeta Cómic), una novela gráfica que reúne varios relatos sobre el universo femenino, con sus miedos, sueños y avances.

«Es un libro muy fresco y muy dinámico , para mí es un honor estar al lado de mujeres que han luchado por su sueño y todas estas ilustradoras, que son mayúsculas». admite la actriz. Almudena Grandes, Ada Díez, Agustina Guerrero, Akira Pantsu, Ana Oncina, Diana López Varela, Estefanía Molina, Eva Amaral, Leticia Dolera, Lola García, Julia Otero, Patricia Campos, Sandra Sabatés, María Hesse, Raquel Riba, Sandra Cardona, Sara Herranz y Sara Soler son algunas de las mujeres que ponen su granito de arena en esta historia.

Cuando era pequeña, recuerda Campos, no le dejaban tocar la trompeta porque no parecía lo apropiado para una niña. «Pero tuve una madre que me apoyó en todo. Siempre me dijo que sí, que jugara al fútbol, que volase...Yo me apoyaba en ella. No lo hacía por ser pionera, sino porque era lo que me gustaba. Me atraían profesiones muy masculinizadas . Para mí hubiera sido más fácil no ser lesbiana, que no me gustase pilotar ni jugar al fútbol. Pero he hecho todo lo que me gusta», presume.

Aunque su sueño de seguir volando con los reactores del Ejército se frustró en 2016 porque no veía compatible su vida militar con su condición sexual, reconoce que, como en todas sus empresas, «intenta quedarse con lo mejor, con la experiencia que te da sobre lo que quieres o no quieres hacer y la gente maravillosa» que conoce. «Muchas mujeres ni pensarán que pueden ser pilotos de un reactor. Falta que las niñas y adolescentes conozcan la aeronáutica y tengan referentes», puntualiza esta pionera.

El fin de la discriminación

En cuestiones de igualdad entre hombres y mujeres, admite, «hemos mejorado bastante» . «La primera vez que trabajé en Estados Unidos, no había ningún movimiento relacionado con el feminismo. En 2019, cuando volví, se multiplicaron las protestas, las mujeres nos apoyábamos y ya no existía la cultura del silencio. El machismo está muy metido dentro de todos y va a costar mucho erradicarlo, porque es algo que ocurre en todo el mundo. Poco a poco lo conseguiremos», plantea Campos, aunque también reconoce que la situación es aún más crítica en países donde las mujeres «no cuentan con muchos derechos básicos».

En 'Voces que cuentan' recuerda que, cuando estaba en el Ejército, se sentía en la obligación de ser siempre perfecta, mostrar siempre un comportamiento ejemplar. «¿A ti no te pasa? Cuando haces mal las cosas piensan que claro, mujer tenías que ser, pero cuando lo haces bien eres la excepción. Las mujeres tenemos que demostrar la excelencia 24 horas al día, cuando no hay nadie perfecto. Se nos exige en todo . Nos falta ser más echadas para delante. Entre ellos hay más corporativismo y nosotras vamos un poco aisladas, no aprovechamos esas sinergias», asume.

Involucrar a los hombres en la lucha por la igualdad, destaca, es clave. «Ellos son muy importantes, se están sumando al carro, y acabar con la discriminación es un trabajo de todos. Si nos respetáramos más todos seríamos más felices. Ellos también sienten ese peso de ser valientes y machotes, porque es lo que la sociedad espera de ellos. Si tuviéramos la libertad de salirnos de lo que nos marcan los roles de género la sociedad sería más justa y más democrática. En este sentido, la educación es muy importante para lograr el respeto y la igualdad», zanja.