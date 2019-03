La Mitad del Mundo. Episodio 7: «Sandra en el podio» Escucha el nuevo capítulo del podcast de ABC Mujeres para conocer una realidad discriminatoria siguiendo los pasos de Sandra Gómez Cantero, deportista de alto nivel

Ser mujer en el deporte puede influir en que no tengas salario, no consigas un contrato, no cotices, no aparezcas en los medios, no recibas los mismos premios que los que se otorgan en las categorías masculinas del mismo nivel o que, además, no puedas ser madre.

Gran parte de las mujeres que forman parte del ámbito deportivo sufren discriminación y en este nuevo capítulo de «La Mitad del Mundo» conocemos estas historias siguiendo los pasos de Sandra Gómez Cantero, deportista de alto nivel, subcampeona del mundo de Trial, campeona del mundo de SuperEnduro y campeona de América en el año 2015.

Además, ponemos sobre la mesa datos significativos. En España, de las 66 federaciones deportivas, solo dos están presididas por una mujer. Según el Consejo Superior de Deportes, en 2018 ellas han tenido tan solo el 22% de las licencias federativas y suponen un 36% del total de deportistas de alto nivel frente al 77% de hombres. En los Juegos de Río de 2016, 9 de las 17 medallas españolas las consiguieron deportistas mujeres.

LA MITAD DEL MUNDO. EPISODIO 7. SANDRA EN EL PODIO - Idea original: Elena Gómez y María Sainz - Dirección y guion: Elena Gómez. - Edición: Elena Gómez. - Producción: María Sainz y Diego Moreno. - Ilustraciones: Laura Martín. - Con la colaboración de Andrea Carrasco.

