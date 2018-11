Matar a las feministas: así se divierten algunos aficionados del videojuego del momento

Salió a la venta hace apenas unas semanas, pero ya está dando mucho de qué hablar. Y no solo porque haya recaudado 635 millones de euros en solo tres días. Los jugadores de «Red Dead Redemption 2» estén encantados con esta nueva entrega y, aunque el universo del juego es amplio y repleto de tareas, algunos de ellos han decidido grabarse mientras aprovechan para torturar y matar a las sufragistas que habitan en el juego.

La segunda entrega de «Red Dead Redemption» presenta una trama diferente, que deja atrás al personaje de John Marston para adentrarse en la del forajido Arthur Morgan y la banda de Van der Linde. Su objetivo, asaltar, luchar y robar para sobrevivir en su camino por el vasto y duro corazón de América. El título,llamado a ser uno de los mejores del año, plasma una historia épica sobre la vida en el despiadado corazón de América y un vasto y evocador mundo que está destilado por un sabor a western.

Killing a suffragette in Red Dead Redemption 2 says more about you than Rockstar pic.twitter.com/uyfwJ4CEyP