Laura somos todas: clamor e indignación tras la muerte de la profesora Laura Luelmo

Laura Luelmo salió a correr el pasado miércoles 19 de diciembre por las afueras de El Campillo (Huelva). Llevaba en el pueblo apenas ocho días, adonde había llegado para cubrir una baja en el instituto de Nerva. Era su primer trabajo y todavía estaba adaptándose a la vida lejos de su Zamora natal. Cuatro días después, tras una intensa búsqueda, su cuerpo sin vida fue hallado con signos de violencia y según apuntan fuentes del caso, semidesnuda. Como si de una broma cruel del destino se tratara, su último tuit (red social que apenas utilizaba) se convirtió el mismo lunes en un poderoso emblema: el 8M colgó una ilustración relativa al día de la mujer trabajadora. Pero además, los internautas también se dieron cuenta de lo significativo de un retuit que había hecho algún tiempo antes: «Te enseñan a no ir sola por sitios oscuros en vez de enseñar a los monstruos a no serlo».

A pesar de que su caso, si se demuestra que ha muerto a manos de un hombre, pueda quedar fuera de la ley de violencia de género (por no tratarse de una muerte a manos de algún ex o de su pareja), el clamor y la indignación de las redes no se hizo esperar y promueven la denuncia bajo los emblemas feministas que condenan a las víctimas por este tipo de violencia. «Hoy a las 23:00, nos vamos a cambiar la foto de perfil todas las mujeres, ponte esta foto, pero antes pásalo a todas las mujeres», rezaba un mensaje en cadena que inundó WhatsApp a última hora de la tarde del lunes. Y a las 23:00 horas, los estados y avatares se llenaron del «no es no».

El cartel de dos niñas que sostienen el potente mensaje «por un 2019 en el que cada niña y mujer que sale de su casa, vuelva sana y salva» junto a la repetida reivindicación «correr sin miedo y no correr por miedo» se han convertido en el icono de este violento crimen que ha conmovido a la sociedad española: porque la víctima tenía 26 años y porque llevaba apenas 8 días fuera de casa tras conseguir su primer trabajo. La indignación parte del supuesto de que a Laura la mataron por ser mujer, y por eso las mujeres están más unidas que nunca para condenarlo, de ahí que los mensajes estén agrupados bajo el hastag #LauraSomosTodas.

Algunos internautas se han dirigido directamente a aquellos partidos políticos que ponen en duda la Ley de Violencia de Género: «54 mujeres asesinadas en lo que va de año y para algunos el debate son las "denuncias falsas"», apuntaba uno. Parece que la sociedad, con las mujeres al frente, no están dispuestas a aceptar la desprotección a la que se exponen diariamente, pero tampoco el descrédito.

Cada asesinato machista nos mata un poco a todas. Consternadas por un nuevo #feminicidio que evidencia que es urgente acabar con todo tipo de violencias contra las mujeres #NiUnaMenos#LauraSomosTodas#VivasNosQueremospic.twitter.com/Knfj0nS7Kj — Oxfam Intermón (@OxfamIntermon) 18 de diciembre de 2018

La mitad de la sociedad asustada de salir a la calle.

Una gran parte de la otra mitad sufriendo por sus hijas,hermanas,madres.

Todo porq unos cuantos creen que primero son sus instintos y que tu vida no es tan importante.

Si esto no es terrorismo...#LauraSomosTodaspic.twitter.com/EOPlcsTWsv — Maria del Mar de No (@MdMNo) 18 de diciembre de 2018

