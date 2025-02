Cinco proyectos científicos liderados por mujeres en nuestro país para celebrar su día

¿Cómo de determinantes son los genes en el cáncer de mama?

Marta Melé estudia cómo varían los genes entre individuos y sus implicaciones para determinadas enfermedades, como por ejemplo el cáncer de mama. En su proyecto, propone estudiar las regiones del genoma llamadas no codificantes, que son las que regulan la actividad de los genes. Estas regiones son muy complejas de estudiar porque no se conoce exactamente cómo funcionan, pero se sabe que tienen un papel muy importante a la hora de determinar la probabilidad de que una persona desarrolle cáncer de mama. Para este estudio propone usar nuevas tecnologías que permiten estudiar miles de regiones no codificantes simultáneamente e integrarlo computacionalmente con los millares de 'datasets' de cáncer disponibles. Esta es la primera vez que se utiliza esta estrategia para estudiar las regiones genómicas no codificantes asociadas al cáncer de mama.

Hija de científicos, Marta (Barcelona, 1982) asegura que sus padres nunca la presionaron para que ella también lo fuera. «Cuando escogí la carrera no tenía claro si hacer ciencias o letras. Me interesaba todo. Realmente no me vi como científica hasta que decidí hacer el doctorado», explica. Se licenció en biología con premio extraordinario final de carrera en la Universidad de Barcelona, y en la Pompeu Fabra empezó su doctorado en Investigación Biomédica.

Ahora, gracias a su trabajo se podrá entender por qué algunas personas tienen más riesgo de padecer cáncer de mama que otras y qué genes están implicados en el proceso. «Este conocimiento puede servir para encontrar biomarcadores específicos y dianas terapéuticas para la prevención con el objetivo final de avanzar hacia una gestión más personalizada de este cáncer en el futuro», añade.

Liderar su propio grupo de investigación es un sueño hecho realidad para Marta, que recuerda el proceso de volver a Europa tras su investigación posdoctoral como uno de los momentos más difíciles de su carrera. En pocos meses se entrevistó en algunos de los centros más prestigiosos de investigación del Reino Unido, Suiza, Francia y España: «Cada vez tenía que venir desde EE.UU. a Europa y en esa época estaba embarazada y los viajes largos, el desfase horario y las náuseas no me lo pusieron fácil», recuerda. Finalmente, aceptó una posición de investigadora principal en el Barcelona Supercomputing Center.