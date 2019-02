El Instituto de la Mujer acepta la denuncia de Andrea Levy sobre un tuit de Toni Albà contra Arrimadas El actor de TV3 insinúa que, en Ámsterdam, la líder de Ciudadanos tendría sus «derechos respetados», en un país donde las prostitutas están reconocidas laboralmente

ABC Actualizado: 25/02/2019 20:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha pedido al director de TV3, Josep Vicent Sanchís, que cese «inmediatamente» al actor y cómico Toni Albà por su «actitud insultante y agresiva» a través de las redes sociales hacia la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, a quien ha mostrado su «solidaridad».

Albà escribió en Twitter: «Buen viaje a Waterloo. Vigila, no pases de largo y vayas a parar a Ámsterdam. Allí, estarías como en casa y además tendrías todo tus derechos laborales respetados». Arrimadas, que ha acusado al humorista de atacarla con «un insulto machista y repugnante», ha viajado este domingo a la ciudad belga para protestar ante la casa donde actualmente reside el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Y @Inmujer es imprescindible seguir trabajando contra todas las formas de maltrato y humillación a las mujeres, también desde las redes sociales.Por esto os animo a analizar este tuit y determinar si constituye un caso de machismo como tantos mensajes asi tenemos aún que soportar — Andrea Levy (@ALevySoler) 24 de febrero de 2019

Según indica Levy en declaraciones a Europa Press, no es la primera vez que este colaborador de TV3 muestra esta actitud de generar «odio» hacia personas que no piensan como él, es decir, «que no son independentistas», por lo que considera que «debería ser cesado inmediatamente».

En este sentido, pide a la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, dar esa instrucción, dado que «es incompatible asegurar el servicio público y el pluralismo en TV3 con personas que aparecen en ella que señalan a la oposición política e intentan degradarla», y que, en el caso de Arrimadas, se ha debido al «hecho de ser mujer».

También ha exigido poner este asunto en manos del Instituto de la Mujer, a quien ha solicitado un informe sobre el machismo en redes sociales, así como poner en marcha una campaña de sensibilización por parte de los poderes públicos sobre estos temas.

.@ALevySoler, desde #InMujer recogemos su denuncia y para todas las personas que quieran denunciar este u otros casos de #machismo pueden dirigirse a nuestro Observatorio de Imagen de la Mujer a través de este enlace👇



✅ https://t.co/fqrzN9OHmbpic.twitter.com/M1jPibqqof — Instituto de la Mujer (@Inmujer) 25 de febrero de 2019

El Instituto de la Mujer ha recogido la denuncia de Levy y ha anunciado que va a abrir una investigación sobre estos presuntos comentarios machistas. Además, la entidad ha aprovechado para recordar a todas las personas que quieran denunciar este u otros casos similares de machismo que pueden dirigirse al Observatorio de Imagen de la Mujer a través de Internet.

Por todo ello, ha reiterado, tal y como dijo meses atrás, que se niega a seguir participando en ningún programa de la TV3 «mientras haya colaboradores pagados con el bolsillo de todos los catalanes que hagan esta campaña de odio selectivo a la discrepancia política».

Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores noticias

O súmate a nuestro whatsapp, y recibe cada día en tu móvil lo más interesante de ABC Familia