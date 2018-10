El Resurrection Fest retira de su cartel a una banda cuyo líder trató de matar a su mujer

El festival Resurrection Fest de Viveiro (Lugo) ha retirado del cartel de su próxima edición a la banda norteamericana As I Lay Dying tras la polémica surgida en torno a su líder, el vocalista Tim Lambesis, que cumplió este año un condena por haber tratado de asesinar a su mujer en 2013.

En un comunicado, los organizadores del festival de rock han recalcado que condenan «absolutamente» la violencia de género y apuntan que la decisión de haber incluido a As I Lay Dying, como «muchos otros de los principales festivales europeos», era fruto de su apuesta por la «reinserción social» de las personas que han cumplido una condena.

Otro de los motivos de su inclusión, prosiguen los organizadores, era que el grupo figuraba entre las preferencias de la encuesta realizada entre los asistentes.

Finalmente el Resu retira del cartel a As I Lay Dying. Y me parece genial. La convicción en la reinserción social no está reñida con la demostración de sensibilidad hacia las víctimas y con no conceder espacios simbólicos y reales a la violencia machista. https://t.co/VzvYCjdWmE