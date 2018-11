Facebook censura un texto viral que busca concienciar sobre las violaciones entre amigos «Estaba con un ciego que flipas. Se caía y decía todo el rato que quería ir para casa, así que me dije, esta es la mía», rezaba el texto

En España se denuncian más de cuatro violaciones al día. La gran mayoría de estos abusos sexuales se producen repetidamente en el entorno más cercano de la víctima: entre familiares o incluso amigos. Muchas campañas de concienciación actuales, por ese motivo, van dirigidas a la tercera persona involucrada: los cómplices. Los que escuchan la historia o los que la presencian pero no dicen nada.

En este contexto, en el de una sociedad que incluso no percibe las agresiones sexuales, se le reprocha a la víctima no haber sabido poner límites a su agresor o haber bebido durante esa noche. La psicóloga Paula Marín ha convertido en viral un texto ficticio (que puede leer más abajo) entre dos chicos en el que uno le cuenta a su amigo que tuvo relaciones sexuales con una tercera chica que iba tan borracha «que no se enteró de nada». En su texto, censurado más tarde por Facebook, los comentarios, tal y como relata la psicóloga, no se hicieron esperar. «Se decía que una chica no se puede emborrachar, porque luego pasa lo que pasa. Imaginaos que Lucía no bebe esa noche. Se cansa antes y pilla un taxi para ir a casa. El taxi la deja en la puerta, y cuando va a abrir el portal, llega un tipo y la viola», relata.

«Lucía lleva consigo una mochila llena de culpa y vergüenza. "No debí beber tanto... Confiaba en él... La culpa ha sido mía por no irme a casa antes... etc."», y, tal y como cuenta la psicóloga, «necesita que le digan que la culpa de una violación no la tiene el alcohol, ni ir sola, ni vestir de una manera o de otra, ni salir de noche»... pese a lo que digan los comentarios retrógados que recibió el post antes de ser censurado por Facebook.

El texto íntegro: —Ayer me follé a Lucía. —¿Qué dices, tío? —¡Sí! Jajajaja. Estaba con un ciego que flipas, tío, pero que flipas. Se caía pa tos laos y decía tol rato que quería ir pa casa, así que me dije, esta es la mía, y la llevé pa la mía. —Joer, qué crack, ¡qué puta suerte! Folla bien o ¿qué? —Bueno, estaba muy ciega. Hoy por la mañana no se acordaba de nada, pero me la follé tres veces, y me corrí dentro y todo.. Podía hacer con ella lo que quería, jajajaja. —Y, ¿no follásteis hoy? —¡Qué va tío! Lucía no folla conmigo serena ni de coña, ¡con lo buena que está! Esta mañana se piró corriendo en cuanto se despertó y vio dónde estaba, se moría de vergüenza. —Y, ¿cómo tiene las tetas? Cuenta. —Calla, que le hice fotos porque tenía tal ciego que no se enteraba de nada, jajajaja, ahora te las mando. —¡¡¡No jodas tío!!!! Manda, manda! Jajajaja, ¡qué bueno!

