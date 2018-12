Esta es la española del año para los lectores de ABC Políticas, deportistas, científicas... todas han sido muy influyentes en este 2018, pero solo una ha logrado poner de acuerdo a la audiencia

Si por algo se ha caracterizado este 2018 que ya se va es por el papel protagonista que han tenido las españolas en la vida pública, reivindicando la igualdad a golpe de pancarta, de indignación y de trabajo. Por eso mismo, desde ABC se lanzó una votación para que sus lectores eligieran a la española más influyente de este año: por su trabajo ejemplar, por sus valores o su dedicación, todas ellas son merecedoras del mayor de los reconocimientos. Sin embargo, solo una de ellas ha conseguido reunir a la mayoría de los lectores, y en este caso, ha sido Inés Arrimadas quien ha acaparado la mayoría de los votos, con más del 35 por ciento de los votos.

Por detrás de ella, con más del 18 por ciento de los votos recibidos, ha quedado otra mujer dedicada a la política, por su labor al frente de una de las instituciones más importantes del Estado: el Congreso de los Diputados. Ana Pastor ha manejado en primera persona este año el cambio de Gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy y el aumento de la crispación política en la sede parlamentaria. Siempre ajustada a su papel como mediadora al frente del Congreso, no ha dudado nunca en poner orden entre los diputados e incluso en expulsar a los que se habían pasado con sus exabruptos.

El bronce en este ránkin se lo ha quedado alguien que está muy acostumbrada a subirse a ellos, aunque casi siempre lo hace para recoger sus oros (mundiales, olímpicos, etc.). Esa es Carolina Marín, que este año se ha convertido en la primera jugadora que ha conseguido tres veces el Mundial de bádminton y también en la única persona campeona de Europa cuatro veces seguidas. Con su vuelta al Centro de Alto Rendimiento de Madrid donde se formó para llegar a lo más alto, este año ha conseguido volver para convertirse ya en historia viva de este deporte. El top 5 de los lectores de ABC lo cierran, por detrás de ella, Ana Botín (que este año publicó una carta abierta en la que se declaraba feminista y abogaba por la igualdad entre hombres y mujeres) y Verónica Casado, reconocida este año como la mejor médico de familia del mundo.

Arrimadas, la oposición catalana

Inés Arrimadas se convirtió, tras las elecciones catalanas de diciembre de 2017 en la primera mujer que ha ganado los comicios regionales en Cataluña. Sin embargo, sus resultados no fueron suficientes para hacer frente al bloque independentista, que sumaba la mayoría absoluta. Fue Jordi Turull el primero en intentar convertirse en president el 22 de marzo de 2018. Para el segundo intento secesionista, el candidato fue Quim Torra, investido por mayoría simple el 14 de mayo. Arrimadas, desde que sustituyó a Miquel Iceta como jefa de la oposición, ha ido ganando peso en Cataluña hasta conseguir que su partido haya sido el más votado en las últimas elecciones.

Diputada desde 2012, Inés Arrimadas fue la sucesora de Albert Rivera en Cataluña, cuando este decidió dar el salto hasta Madrid. Natural de Jerez de la Frontera, de familia salmantina y con estudios en Derecho en Sevilla, Arrimadas se convirtió en la única candidata de Ciudadanos que ha ganado unas autonómicas. Un valor dentro de Ciudadanos al que propio partido le ha concedido especial protagonismo en la campaña de las pasadas elecciones andaluzas. Junto a Rivera y Marín, Arrimadas ha estado en seis mítines, además de en la intensa precampaña, haciendo gala de sus raíces andaluzas.

Por su condición de jefa de la oposición y por ser la cara visible contra el secesionismo desde dentro de su propio Parlament, Arrimadas tiene que hacer frente a las constantes críticas y descalificaciones por parte de sus adversarios políticos. Uno de los puntos por los que es atacada es precisamente por sus raíces andaluzas. Nuria de Gispert ha sido la última en criticarle su origen. «Es una inepta e ignorante. No sabe de economía, no sabe de inversiones, no sabe de nada. Y siempre hace un mismo discurso derrotista. ¡Se debe encontrar muy mal en Cataluña! ¡Debe añorar su pueblo! ¿Quién la obliga a estar aquí?», le escribía hace apenas dos meses. Recientemente, en una entrevista en TVE3, la dirigente catalana fue acorralada por el propio director de la televisión pública mientras ella los acusaba directamente de manipulación.

En una visita a Premià de Mar este mes de diciembre, Arrimadas fue abucheada e increpada al grito de «fuera, fuera» y «fascista».No es la primera vez que Arrimadas es insultada en municipios catalanes en los últimos meses, como le ocurrió por ejemplo en Canet de Mar, Vic o a la salida del Parlament el pasado 1 de octubre, cuando en el exterior tenía lugar una manifestación independentista. Una realidad con la que tiene que lidiar por su papel contra los partidos secesionistas catalanes y que, en esta ocasión, le reconocen los lectores de ABC.

