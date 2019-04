Espinosa de los Monteros, sobre las mujeres de Cs: «Son mucho más guapas las que tenemos en Vox» Albert Rivera catalogó sus declaraciones como «machistas y de bar», y defendió que en su partido el criterio es que haya «gente con ideas»

Iván Espinosa de los Monteros, actual número tres de Vox sigue intentando aclarar sus polémicas declaraciones sobre las «chicas guapas» presentes en los partidos políticos españoles.

Hace dos semanas, el Vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox afirmó que la gente que forma parte de Ciudadanos eran del tipo «bien vestidos, afeitados, con chicas guapas, jóvenes y de buen aspecto». Este lunes, en una entrevista en televisión ha vuelto a reafirmarse: «Si les ofende, lo retiro, porque en el fondo no quiero que se piensen que son tan guapas, las guapas de verdad son las que tenemos en Vox. Son mucho más guapas las nuestras:Rocío Monasterio, Reyes Romero, Macarena Olona, Malena Contestí...».

«Ciudadanos es una izquierda limpia, aseada, con chicas guapas, no como la izquierda suicia, con falta de higiene, que representa otro tipo de izquierda», ha dicho Espinosa de los Monteros, quien añade que «en este mundo de 'ofendiditos', de lo políticamente correcto, del que es capital general Alberto Rivera».

Cuando Espinosa de los Monteros pronunció dichas declaraciones fue el propio Albert Rivera quien las catalogó como «machistas y de bar», para pasar a defender que en su partido el criterio es que haya «gente con ideas». «No sé a qué chicas guapas se refiere, pero desde luego tenemos a mujeres muy importantes que van a formar parte del Gobierno si soy presidente, como Inés Arrimadas, Begoña Villacís o Melisa Rodríguez. Me siento muy orgulloso de las mujeres de mi partido, que tienen bastante más cabeza que ese señor (en referencia a Espinosa de los Monteros) por lo que ha dicho. Me parece inaceptable que se critique a las personas por su forma de vestir, creo que hay que hablar de ideas, si no las tienes, es tu problema. Cuando la política cae en esto, se degrada», sentenció.

