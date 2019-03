Diez canciones feministas que ponen banda sonora al 8M Una de las principales fuentes de esta lista la componen las anteriores concursantes de «Operación Triunfo», pero también himnos que inspiran la lucha de las mujeres al otro lado del océano

Al echar un vistazo a los últimos meses, la palabra «feminismo» podría ser una de las más usadas o la temática más escrita. Por ello, hemos hecho un repaso por la banda sonora que ha acompañado la lucha de las mujeres a lo largo del 2018 y que, probablemente, pondrá música al 8M, el día internacional de la mujer.

Empezando por las más conocidas de la Generación OT y acabando por estilos menos comerciales como el de la Mala Rodríguez. Todas ellas se pronuncian sobre la desigualdad, le cantan a la sororidad y el empoderamiento y en algunos casos revolucionan estilos, hasta ahora copados principalmente por hombres.

Generación OT2017

Si algo nos deja Operación Triunfo en el año 2018, además de polémicas más o menos interesantes como el “mariconez” de Mecano, es la resaca de operación Triunfo 2017; y con ella 5 canciones que se han convertido en himnos para las generaciones de adolescentes.

Aitana y Ana Guerra- Lo malo

Ana Guerra- Ni la hora

Lola Indigo- Yo ya no quiero na

Miriam Rodríguez- Hay algo en mí

Todas ellas con un mensaje de empoderamiento y una llamada al fin de las relaciones tóxicas.

Rosalía - Brillo

Seguro que estás pensando que tiene otras mejores o que hemos escogido Brillo, cuando en realidad la canta con DJ Balvin. Tienes razón pero por su letra, por ser la que más noches de 2018 nos ha acompañado y porque Balvin solo dice 4 frases -de las cuales una de ellas es el famoso, Le pido a Dios que te cuide, pero tú te cuidas sola- hemos pensado que sería el mejor ejemplo. Aquí unas recomendaciones de su CD: Malamente; A ningún hombre; Reniego.

Ariana Grande- God is a woman

Ariana Grande lanzó este single en verano, tras varios meses alejada de las redes sociales. De la canción se sabe que en principio había sido producida para un rapero, posiblemente Drake, pero finalmente fue Ariana la que pidió grabarla con su voz y cambiar algunas frases.

A lo largo de la canción se entrelazan temas como la sexualidad o el placer femenino: Baby, lay me down and let’s play/ I’m tellin’ you the way I like it, how I want it; así como la sororidad y la independencia: And I can be all the things you told me not to be/ When you try to come for me, I keep on flourishing/ And he sees the universe when I’m in company.

Zahara - La bestia cena en casa

Fue su primer lanzamiento tras ser madre y aunque es muy activa en redes sociales no anunció nada acerca de la preparación de este tema.

La canción habla sobre los vientres de alquiler y sobre aquellas personas que tratan de legislar o sentar cátedra sobre la gestación subrogada.

Si eres tan valiente, préstame tú tu vientre. /Véndeme los hijos que tengan tus hermanas./Déjame que beba un poco de tu sangre./Sácate los ojos, alquílame tu carne.

A pesar de las dudas que se le presentaron ante posicionarse sobre esta cuestión , teniendo en cuenta el momento que vivimos, acabó declarando que, tras investigar sobre el tema, sintió la necesidad de plasmar sus inquietudes.

Bomba Estéreo - Flower Power

Esta canción es uno de los himnos que nos dejó el 8M. No es la primera canción del grupo colombiano con esta temática. Sin embargo, su letra dedicada al empoderamiento y a la concienciación sobre la desigualdad fue clave para su viralización en las manifestaciones y del día de la mujer y las semanas previas.

Nathy Peluso - Corashe

Nathy Peluso es una rapera argentina que se ha convertido en una de las artistas del año. Su música se caracteriza por recoger los sonidos más auténticos de la música urbana y sus letras por el mensaje feminista.

En este caso, nos cuenta el final de una relación y lo importante que es el amor propio para superar de la mejor forma estos baches: Yo soy la mulata, tengo la boca de plata/ Yo que estaba enamorada, te cantaba serenatas/ Acordate que soy Natalia, reina de la vigilia/Deja que te combata ya/ ¡Ah, no! Te hace falta corashe

Mala Rodríguez - Gitanas

Como declaró en una entrevista para ABC, “la Justicia nos da de lado. Hay mucho vacío legal que nos deja desprotegidas y esas situaciones dan impotencia pero también fuerza para luchar”. Gitanas es un canto a la justicia, el estribillo dice: ¿Dónde están mis gitanas?/Solo ellas saben lo que se cuece aquí/ Otro fin de semana/ Dime ¿quién quiere alguien que le trate así?/ (...)¿Quién me protege? ¡Yo, de frente!.

Rozalén - La puerta violeta

Rozalén canta la historia de una mujer que escapa de su agresor tras encontrar la salida a través de la puerta violeta. Aunque el tema principal se encuentra en la violencia de género, la puerta violeta también es una metáfora hacia las conocidas «gafas violetas», expresión utilizada cuando aprendes a ver todo lo que te rodea con perspectiva de género

En el videoclip, Rozalén nos presenta una zona de la Sierra del Segura que ardió hace un par de veranos. Se pinta como una guerrera con las cenizas y acaba floreciendo cuando consigue romper las cadenas que le atan.

Lele Pons - Celoso

Lele Pons, junto a Becky G, Karol G o Tini, son las mujeres que están revolucionando el reggaeton.

Por primera vez vemos cómo este estilo de música cambia sus letras para cantar estrofas como: No necesito que me pague' a mí los tragos/ Eres intenso, estás haciendo demasiado/ Tienes dinero, pero yo también trabajo/ Yo no pregunto. Si lo quiero, yo lo hago.

Esto es muy importante ya que va más allá del empoderamiento o de animar a cortar con las relaciones tóxicas, hace alusión a la vida autónoma. Además, es una música que llega a los oídos de miles de adolescentes.

Tremenda Jauría ft Kumbia Queers - Nos deseo

Tomemos un vino por la libertad/Por nosotras y por la diversidad/Por las que se han ido y por las que están/Y que alternativas las multipliquen de par en par. El grupo Tremenda Jauria y sus compañeras de Kumbia Queers popularizaron su «Nos deseo», y nos enseñan que se puede hacer canciones para salir de fiesta con mensajes que se concentren en dar ánimo a la lucha por la igualdad.

