Un artículo diario en Wikipedia para combatir el olvido de las mujeres científicas

En plena época de la información, internet en general y la Wikipedia en particular son una de las herramientas más poderosas para difundir el conocimiento y, en muchos casos, hacer justicia histórica con personajes o acontecimientos olvidados. En el caso de la divulgación científica, las explicaciones que contiene esta gran enciclopedia colaborativa, accesible y gratuita para todo el mundo, pueden «devolver» a la actualidad hechos y personas que han sido relevantes en cualquier momento. La investigadora británica Jess Wade, consciente de lo poco atractiva que resulta la ciencia para las niñas y del olvido que han sufrido las científicas durante los pasados siglos, se ha propuesto un reto: escribir un artículo biográfico diario de científicas o divulgadoras que han pasado desapercibidas.

Esta investigadora postdoctoral en el campo de la electrónica plástica del Laboratorio Blackett, del Imperial College de Londres, confiesa que tenía como objetivo añadir una científica al día, «pero a veces me emociono demasiado y hago tres», recoge el medio británico «The Guardian». «Wikipedia es una excelente manera de involucrar a las personas en esta misión, porque cuanto más lees sobre estas mujeres, más te motiva su historia personal», recalca. De hecho, su filosofía es hacer este trabajo porque es consciente de que la cienta no atrae a suficientes chicas.

Criada en una escuela para niñas y con sus dos padres médicos, la ciencia siempre le llamó la atención desde pequeña, y no recuerda tener que superar ninguna traba en su camino. Lo que llamó su atención fue el reducido número de mujeres en su colegio. Tomó consciencia cuando estudiaba su doctorado y sintió lo que era realmente el aislamiento. En su país, la cifra de ingenieras es menor del 9%, una de las peores a nivel mundial y que permanece estancada en la última década. Un estudio reciente apunta que llevará 258 años reducir la brecha de género en este ámbito si se toma como base las actuales tasas de progreso.

Su primera aportación a la Wikipedia fue la profesora Kim Cobb, científica estadounidense que ha investigado sobre los corales y realiza inversiones para recolectar muestras. Más tarde, tras acudir a una charla de la primera editora mujer de National Geographic, Susan Goldberg, se dio cuenta de que no existía en la red.

Turns out @Malala wants girls to study physics too. 👌🏾👏🏽 #ICWIP2017#GirlsInSTEMpic.twitter.com/kqxd3JfRA6