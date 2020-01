El 95% de las mujeres dedica menos tiempo a cuidarse desde que es madre El 65% de las mujeres dedica menos de 1 hora a la semana al cuidado personal y tres de cada cuatro no practican deporte

El 95% de las mujeres dedica menos tiempo a cuidarse desde que es madre. Tres de cada cuatro se sienten estresadas con frecuencia: el 52% afirma que bastantes veces y el 24% siempre. Estos son algunos de los datos, preocupantes, que ha revelado el proyecto «La Hora de Cuidarse», impulsado por el Club de Malasmadres en colaboración con DKV Salud.

A lo largo de 2019, el Club de Malasmadres preguntó a su comunidad de seguidoras (750.000) sobre diferentes aspectos relacionados con su salud y cuidados personales. La iniciativa #LaHoradeCuidarse permitió identificar y visibilizar un grave problema: la maternidad supone un punto de inflexión para muchas mujeres, ya que la mayoría no encuentra tiempo para mantener unos hábitos de vida saludables.

Los datos recabados durante el pasado ejercicio entre las seguidoras del Club de Malasmadres revelan que la falta de tiempo, la carga mental y el sentimiento de culpa por no llegar a todo, son los principales problemas asociados a la maternidad que destacan las mujeres consultadas en #LaHoradeCuidarse. La falta de tiempo también redunda en una peor alimentación para tres de cada cuatro madres. De hecho, cinco de cada diez mujeres encuestadas afirman que su alimentación diaria ha empeorado. El 75% no tiene tiempo para practicar deporte y el 23% asegura que no va nunca al ginecólogo.

En enero de 2019, el Club de Malasmadres consultó a 8.532 sobre el uso del tiempo: la percepción que tienen del tiempo para sí mismas y cómo se organizan para disponer de él es claramente negativa y requiere de un gran esfuerzo. 6 de cada 10 mujeres se esfuerzan para encontrar tiempo para cuidarse, pero aun así no es tiempo suficiente. El 65% de las mujeres dedica menos de 1 hora a la semana al cuidado personal y el 17% no le dedica tiempo a esta actividad.

La mala gestión del tiempo desemboca en problemas de salud como el estrés. Prácticamente todas las mujeres encuestadas declaran sentir estrés y 3 de cada 4 afirman sentir estrés con frecuencia.

«Arrastramos un modelo tradicional de madre que priorizaba el cuidado de sus hijos e hijas por encima del de ella. Romper con ese modelo no es fácil y cuando lo intentamos llega la culpa, la presión social y la falta de corresponsabilidad. Con "La hora de cuidarse" queremos poner el acento en el autocuidado, animar a las madres a que no pierdan su identidad como mujer, a que dediquen tiempo para sí mismas, ganando así en calidad de vida, en autoestima personal y reduciendo el estrés diario», concluye Laura Baena.

