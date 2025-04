De nietos, abuelos y amor del bueno

Cuando era niño solía decir que mi abuelito era la persona que mejor olía a colonia del mundo. Él, siempre con su corbata y su chaleco de punto hasta en verano. Perfectamente aseado y listo para compartir conmigo mil anécdotas de su infancia en la mágica Ceuta. Con su impoluto pañuelo de tela blanca, me secaba las lágrimas si me disgustaba por cualquier peregrino motivo.

Cuando no quería dormirme, mi abuelita me abrazaba y, a ritmo de un atávico «tururú, tururú, tururú…», me proporcionaba los abrazos más analgésicos del universo hasta que caía rendido, sin apenas rechistar. Mi madre sacudía la cabeza y se encogía de hombros, confundida, ante tamaña ingeniería…

En la imagen, Marcos Martínez Jurado

Cuando arribé a la adolescencia, me encantaba escucharlos debatir sentado en la terraza de un pequeño bar de Villaverde en agosto. Hablaban de la vida, de la guerra, de los hijos, del pueblo o de cómo las vicisitudes del destino los habían llevado a tener que reinventarse en numerosas ocasiones. La vida nunca fue fácil para ellos y menos con cinco pequeñas bocas que alimentar.

Yo, por el rabillo del ojo, calibraba los ojos de ternura con los que mi abuela miraba a mi abuelo mientras se hacía la enfadada. Siempre me impresionó la manera que él tenía para saber lo que ella quería y dárselo, sin necesidad de pedírselo. Se amaban y respetaban por encima de todas las cosas, sin necesidad de grandes alharacas. Nunca se fueron a la cama enfadados, sin un beso de buenas noches…

Por todo ello, cuando veo a un pequeño de la mano de sus abuelos, no puedo evitar que, en algún punto, se desboquen los caballos de mi oxitocina. El amor entre nietos y abuelos es un vínculo difícilmente explicable, que va más allá de la Vía Láctea o de los volúmenes de la perdida Biblioteca de Alejandría. Porque yo sé que, en algún punto remoto, mi abuelo se sonríe leyendo estas líneas en aquel periódico con grapas que él siempre solía leer mientras apuraba su Reig 7. Y mientras, mi abuela, le sigue sonriendo…

Más temas:

Hijos

Familia