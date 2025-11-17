Suscribete a
Una abuela de 84 se atreve a volar en paratrike: «Cuando se lo cuente a mis compañeras de residencia van a flipar»

«Mientras estemos aquí en este mundo, podemos descubrir cosas nuevas y disfrutar», señaló Pilar tras aterrizar

ABC
Carlota Fominaya

Carlota Fominaya

Madrid

«Cuando se lo cuente a mis compañeras de residencia y a mis nietos van a flipar, bueno dirán que estoy loca seguramente, pero la locura da la libertad». Así de contenta estaba Pilar, nada más aterrizar tras su vuelo en paratrike (aparato que ... combina la emoción del parapente con la estabilidad de un triciclo motorizado) por la zona de Sabiñánigo (Huesca). Después de una vida muy vivida, esta mujer se alegraba de haber vivido una experiencia nueva, radical incluso para los más jóvenes, en la que se lo había pasado «fenomenal» y no había tenido «nada de miedo».

