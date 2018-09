#LasCosasNoSonLoQueParecen, la genial campaña contra el cáncer infantil Huawei, CRIS Contra el Cáncer y el bicampeón mundial de patinaje Javier Fernández suman fuerzas en la lucha contra el cáncer infantil

La Unidad de Consumo de Huawei, la Fundación CRIS Contra el Cáncer y el bicampeón del mundo del patinaje, Javier Fernández, han presentado su acuerdo de colaboración para luchar contra el cáncer infantil, principal causa de muerte infantil en nuestro país. En el evento, que tuvo lugar esta semana en el Palacio de Hielo de Madrid, Pablo Wang, director de la Unidad de Consumo de Huawei, junto a Lola Manterola, vicepresidenta de CRIS Contra el Cáncer, y Javier Fernández, desvelaron el sentido del eslogan de la campaña del P Smart Plus #LasCosasNoSonLoQueParecen.

Este producto, enfocado a los amantes de la imagen, pues ofrece una excelente experiencia fotográfica a uno de los mejores precios del mercado, es un Producto con Causa, es decir, de cada terminal vendido, se dona una parte a una acción solidaria. En este caso, el proyecto #LasCosasNoSonLoQueParecen, impulsado por Huawei, y del que Javier Fernández es su embajador, busca recaudar fondos para la investigación y mejora del tratamiento de la enfermedad que padecen alrededor de unos 1.400 niños al año en España.

Huawei P Smart Plus, motor de la campaña #LasCosasNoSonLoQueParecen, es el primer producto con causa de Huawei. «Estamos muy felices de poder formar parte de una causa tan bonita y, tristemente, tan necesaria. Desde que surgió la idea todos hemos trabajado con muchas ganas e ilusión para que este proyecto saliera adelante. Lo importante de este nuevo terminal no son sus magníficas cámaras, si no que ayuda con una parte de su precio a la investigación contra el cáncer infantil. A veces, #LasCosasNoSonLoQueParecen, destacó el responsable de la unidad de Consumo de Huawei en España, Pablo Wang.

Javier Fernández, bicampeón del mundo de patinaje, es la imagen de esta campaña. Además de protagonizar la campaña publicitaria y dotarla de fuerza y notoriedad, y de ser el principal protagonista con su patinaje en el evento, ha cedido a CRIS Contra el Cáncer parte de sus derechos de imagen de esta campaña, además de 1 euro por cada entrada vendida en su nuevo espectáculo Revolution On Ice. «Para mi es un orgullo abanderar este proyecto tan bonito y humano, tan “de verdad”. Gracias a Huawei podemos ayudar a muchos niños y niñas a encontrar la cura del cáncer. Estoy seguro que será el principio de un proyecto maravilloso», aseguró Fernández.

La Fundación CRIS Contra el Cáncer, organización independiente, sin ánimo de lucro y dedicada por completo al fomento y desarrollo de la investigación contra el cáncer, destinará el dinero recaudado con esta unión a tres a la Unidad CRIS de Investigación y de Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil, situada en la 8ª Planta del hospital Materno-Infantil del Hospital Universitario de la Paz. La Unidad contará por los mejores especialistas de diferentes campos que lucharan por mejorar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los niños con cáncer con el único fin de mejorar las terapias actuales de los cánceres infantiles.

Se aunará la investigación pre-clínica (que busca nuevas dianas moleculares, genéticas e inmunológicas en las células madre indicadoras de cáncer, en las que producen la metástasis y en las que dan lugar a recaídas), con el diseño de ensayos clínicos tempranos (para hematología oncología y patología inmunología en niños). La Fundación CRIS Contra el Cáncer ya ha donado dos millones de euros para la construcción de la planta octava donde estarán los niños que ingresen en esta unidad y para las terapias y equipo de investigación. EL objetivo es conseguir otros tres millones de euros para los próximos tres años para aumentar las líneas de investigación.

Lola Manterola, paciente de cáncer con mieloma múltiple, y vicepresidenta de CRIS Contra el Cáncer, explicó durante que el evento como la fundación a la que pertenece «tiene como ADN apostar por proyectos de investigación punteros como única vía para pacientes que no responden a tratamientos convencionales y no tienen cura en la actualidad, que suponen un 40% de los casos. Y, además, hacerlo de una forma continuada, a largo plazo, apostando por la investigación traslacional para que los avances lleguen lo antes posible a los pacientes», y añade: «Gracias Huawei y a Javier Fernández por creer en la investigación y apoyar a CRIS, en concreto en uno de los proyectos más innovadores, la Unidad CRIS de Investigación y de Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil, que abrirá sus puertas en octubre y que será única en España».