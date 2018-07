Los juegos tradicionales de los abuelos con los que los nietos siguen divirtiéndose

La gran ventaja de este entretenimiento es que puede disfrutarse en cualquier parte: en un parque, en la calle, en casa de algún amigo..., donde sea . El juego consiste en golpear las canicas de los demás y conseguir hacerte con las del jugador rival. ¿El objetivo? Tratar de lograr que la canica «rival» termine en el hoyo (tirar a «gua») que previamente los jugadores habrán hecho sobre el terreno donde estén jugando. Según la Federación Española de Canicas, éstas pueden estar fabricadas de cualquier material no metálico y sus diámetros no deben ser superiores a 16,5 mm. La línea de tiro está situada a 7,5 metros de distancia del centro del hoyo . El hoyo tiene 7 - 11 cm de diámetro.

Comba

No requiere tener consigo mucho material, más que una cuerda gruesa. Y muchas ganas de saltar. Se puede jugar solo, girando la cabeza sobre la cabeza y por debajo de los pies y saltar cada vez que la cuerda baja, o en grupo, donde dos personas son las encargadas de hacerla girar, desde los extremos de la soga. Existen muchas canciones para hacer de este juego algo divertido, hasta reglas de «si fallas, dejas de saltar para ponerte en uno de los extremos». Es un juego que no tiene participantes limitados, puede ir desde uno hasta todos los que quieran en el momento en que se está jugando. Entre el repertorio más popular se encuentra «Al cochecito leré...», «Papá, mamá, ¿con cúantos añitos me voy a casa?», «Al pasar la barca me dijo el barquero...», etc.