Una experta en nutrición advierte de lo que debes dar de comer (y lo que no) a los mayores durante el verano

La subida de las temperaturas deben tenerse muy en cuenta cuando en la familia hay personas mayores debido a que les afecta de manera especial y pueden deshidratarse más rápido que el resto de la población, con el riesgo de sufrir caídas y desmayos por ... el calor. La doctora Mariana Silva López , coordinadora del Máster Universitario en Nutrición y Salud de la Universidad Internacional de Valencia , matiza que esta circunstancia se acentúa si el mayor está bajo algún tratamiento médico y toma medicinas que interfieren en su organismo y temperatura corporal. «Es importante que se mantengan hidratados y con una alimentación equilibrada», advierte.

¿Cuántas ingestas al día deben realizar?

Deben comer de todo y a menudo, pero menos cantidad. Realizar cinco o seis comidas al día, en horarios regulares y no saltarse ninguna.

¿Qué alimentos es mejor evitar?

Se deben evitar productos excesivamente calóricos como el embutido, el queso curado o elaboraciones grasientas y copiosas.

¿Por qué los mayores parecen tener menos hambre?

Los mayores según van aumentando de edad pueden manifestar hiporexia o falta de apetito, disminución de sus ganas de comer, y una causa de esto es que no necesitan ingerir tantas calorías ya que sus necesidades físicas no son tan altas y porque con el aumento de edad el estómago pide menos cantidad. Esto sucede en algunas ocasiones bien porque no perciben los sabores y olores de la misma forma en la que lo debían hacer, o por culpa de la ingesta de algún fármaco o tratamiento que estén recibiendo para tratar alguna patología que puedan padecer.

Es importante controlar que su alimentación sea adecuada y que coman todos los nutrientes necesarios, aunque sus raciones sean menores que las que te tomaban anteriormente

¿Qué ofrecerles en esos casos?

Hay que ofrecerles alimentos ricos en vitaminas, sales minerales, agua y fibra, para compensar la transpiración corporal y asegurar una diuresis normal, de fácil masticación. Los tipos de alimentos indicados para este fin son las verduras debido a que son fáciles de digerir y aportan agua. El pepino, las alcachofas y el pimiento son algunas de las más recomendadas en los menús fríos de verano. También son indispensables los cereales, siendo los más beneficiosos los integrales. Las proteínas también deben de tener su hueco en la dieta de los mayores con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la musculatura y la fuerza.

¿Cada cuánto tiempo hay que ofrecerles líquidos?

Para evitar la deshidratación es importante beber antes de que se produzca la sensación de sed, que tengan una botella para ellos solos para poder saber la cantidad que beben a lo largo del día es una buena opción, también beber uno o dos vasos de agua al levantarse. Tener un dieta rica en frutas y verduras, ya que son alimentos con alto contenido en agua y recomendables para una correcta hidratación.

¿Qué consecuencias puede tener que también se vean alterados sus hábitos de alimentación por estar de vacaciones, por ejemplo, con los hijos y nietos que tienen rutinas distintas?

Se deben intentar no romper las rutinas establecidas en sus horarios de comida, ya que puede hacer que piquen entre horas y luego no tengan hambre en las comidas principales. Comer en familia es algo positivo para todos los miembros.