«Cumplimos los sueños de las personas con Alzheimer» La Fundación Diversión Solidaria regala «minutos de oro» con experiencias llenas de emoción positiva e ilusión

Laura Peraita

A sus 75 años, Florencio disfruta contando una y otra vez sus vivencias pasadas como maestro de Educación Física. Su profesión que le ha dado muchísimas satisfacciones, tantas que a pesar de estar jubilado desde hace tiempo siempre ha mantenido la ilusión de ponerse el chandal y dar explicaciones a golpe de silbato a los alumnos del colegio porque «me volvería a hacer sentir que aún soy capaz de hacer cosas y ser útil».

Su deseo no ha caído en el olvido a pesar de que la enfermedad de Alzheimer avanza apoderándose de sus recuerdos. Gracias a la Fundación Diversión Solidaria, Florencio ha hecho realidad su sueño. Ha tenido la oportunidad de volver a plantarse delante de unos estudiantes para darles una clase como realizaba antaño diariamente. Esta experiencia ha sido un regalo increíble para el protagonista y su familia. Su hijo recuerda que ha podido ver a su padre «tal y como era». «Se ha reído y ha disfrutado tal y como siempre hacía antes de la enfermedad, por el hecho de sentirse realizado. No sé cómo agradecer esta labor indescriptible. Han sido unos minutos de oro».

María Parra, directora de la Fundación Diversión Solidaria, explica que reciben numerosas cartas y peticiones de asociaciones de mayores y de centros de día de toda España en los que les cuentan los sueños por cumplir de personas con la enfermedad del olvido en una fase leve o moderada. «El año pasado cumplimos los sueños de una decena de mayores. Son experiencias muy emotivas para los protagonistas, pero también para sus familiares al verles tan felices y poder compartir esos momentos».

Es llamativo que, la mayoría de las ilusiones no son grandes peticiones, son deseos que, en muchos casos, implican poco coste y mínimo esfuerzo: visitar las Cuevas de Altamira, tocar un instrumento subido en un escenario, conseguir una camiseta firmada de un futbolista, montar en globo, ver su cuadro colgado en una exposición... «A veces no es necesario un gran despliegue ni de medios económicos ni de estratégicos para que un mayor sea feliz durante unas horas y pueda ver cumplido ese sueño, esa ilusión que desea vivir antes de que la enfermedad avance. El Alzheimer puede borrar los recuerdos, pero no las ilusiones, los sentimientos ni los sueños», apunta la directora de la fundación.

Añade que después de varios años cumpliendo los sueños de los mayores, desde esta organización sin ánimo de lucro, han dado un paso más con la creación de una comunidad de Mecenas de Ilusiones. «Pretendemos que empresas y particulares nos ayuden con su implicación para seguir entregando emociones positivas e ilusión, cumpliendo algunos de los más de cien sueños de mayores con Alzheimer que hemos recibido de toda España».

María Parra matiza que la fundación nació en 1982 y que, en ocasiones, resulta difícil explicar su objetivo «porque lo que ofrecemos no es algo tangible como fondos, alimentos o investigación, sino emociones positivas y diversión, como forma de terapia complementaria. El objetivo es mejorar el ciclo vital de las personas que más lo necesitan y ayudarles, de este modo, a afrontar las dificultades».

Esta organización cuenta, además, con un completo programa diseñados para personas de todas las edades, como «Juntos es más divertido», dirigido a bebés y mamás en situación de dificultad social y a niños con discapacidad; «Tienes estrella», destinado a adolescentes oncológicos o con discapacidad en situación de dificultad social; «Con luz propia», pensado para pacientes adultos con cáncer, ingresados en la UCI o con discapacidad y también para sus cuidadores; «Mas Mayor, más diversión» para mayores con Alzheimer.

Ver el mundo desde el cielo, el gran deseo de Antonio Antonio (73 años) llevaba tiempo muy desanimado por no superar las pruebas para renovarse el carnet de conducir, sobre todo después de haber trabajado durante años en la autoescuela que él mismo creó en Ávila. A su estado de ánimo contribuyó su Alzheimer incipiente. Con la idea de volver a verle sonreir, su caso llegó hasta la Fundación Diversión Solidaria y no dudaron en cumplir uno de sus grandes sueños: montar en globo. Así fue. En Segovia y a manos de un piloto experto, Antonio pudo despegar para surcar el cielo durante una hora. Desde el Centro de Día que cursaron su petición reconocen que «ha sido una experiencia increíble, en la que Antonio disfrutó con asombro de cada segundo».

