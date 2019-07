Día de los Abuelos «Antes nos tenían todo el respeto, hoy nos los tenemos que ganar» Francisco Muñoz, presidente de la Asociación de Abuelos y Abuelas de España, considera que hace falta dotar de mayor protagonismo a las personas mayores

Seguir Laura Peraita @LauraPeraita Actualizado: 26/07/2019 02:15h

Francisco Muñoz, presidente de la Asociación de Abuelos y Abuelas de España, considera que el Día de los Abuelos no tiene la celebración que se merece en España. «Tanto es así que, hasta el año pasado, el Ayuntamiento de Madrid no ha hecho una declaración institucional admitiendo este día. Es un paso, pero debería tener mucha más trascendencia en nuestro país. El problema es que como no aportamos dinero a las arcas, no interesamos».

¿Cómo ha evolucionado la figura del abuelo?

Hace años se respetaba mucho a los mayores, a veces de forma exagerada puesto que, incluso, producía cierto temor hasta hablar con ellos. Si decían blanco, los nietos tenían que decir blanco porque ellos eran la autoridad. Hoy, el abuelo se tiene que esforzar para ganarse el respeto de los nietos. Además, nuestros hijos no paran de darnos consejos sobre que tenemos que caminar más, no comer determinadas cosas..., pero nunca nos piden consejo. Lo harían si nos consideraran expertos en algo, y en la vida sí que somos especialistas. No hay duda de que la sociedad nos ve obsoletos, y eso que ahora muchos abuelos son más jóvenes y saben también de muchos temas, incluso de nuevas tecnologías.

¿Cómo se puede cambiar esta situación y aumentar la importancia de este sector de la población?

Pues consiguiendo que El Corte Inglés celebre este día, al igual que hacen con el Día de la Madre o el Día del Padre. No es broma. Es una forma de hacer llegar a la sociedad esta fecha y todo lo que implica. Otra fórmula sería que todos los ayuntamientos españoles colocaran una bandera felicitando a los abuelos, hicieran cabalgatas como se hace por otras causas... Pero, claro, es una utopía. Lo que no da dinero a alguien no tiene sentido en nuestro país.

A los abuelos no se les da la importancia que tienen. Pero somos como el corazón dentro del cuerpo humano. Nadie se preocupa de este órgano hasta que un día falla. Los abuelos somos el corazón de la familia, somos necesarios para que todo funcione.

¿Por qué son indispensables?

Desgraciadamente ha tenido que ser la crisis económica la que nos ha dado un poco más de protagonismo. Muchos abuelos han dedicado sus pensiones a los hijos y nietos, han abierto las puertas de su casa para que se instalaran allí... Esto ha hecho, a su vez, que los abuelos se hayan sentido más integrados en la institución familiar. Pero, además de aportar soluciones económicas, también atienden a los nietos, les llevan al colegio y, muy importante, les transmiten valores. Muchos jóvenes hoy se dejan llevar por referentes de éxito, famosos que, incluso, tienen condenas por violación, por fraude..., pero quieren ser como ellos. Los abuelos somos capaces de darles a conocer lo que es la honradez, el esfuerzo, la entrega, la generosidad, la lealtad, el respeto... porque aunque sea labor de los padres, ellos tienen menos tiempo.

¿Qué debe cambiar para que los abuelos tengan mayor consideración?

Que las instituciones se den cuenta de que existimos y que cada vez vamos a ser un colectivo más numeroso porque España es un país que envejece. Y, en cuestiones prácticas, aspectos sencillos como que, ya que hacemos muchos días los deberes con los nietos, que nos convoquen en los centros escolares a alguna tutoría para que los profesores también nos tengan en cuenta.

¿Cree que en el futuro las perspectivas serán mejores?

Siento decir que no. Los políticos no hablan de familia. Yo he hablado con varios partidos y no lo consigo que nos tengan más en cuenta.

