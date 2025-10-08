Suscribete a
Jugar con las letras de las matrículas: la prueba que mide tu vocabulario y fluidez verbal

La Universidad de Nebrija propone un test para evaluar la agilidad con la que transformamos letras en palabras

Nadar o caminar para aprender palabras: el ejercicio como terapia para mejorar habilidades lingüísticas

Carlota Fominaya

Carlota Fominaya

Madrid

Si hay una experiencia familiar que todos identificamos, es la del clásico juego de los viajes en carretera, cuando vemos las tres de una matrícula y, casi sin pensarlo, empezamos a crear palabras a partir de ellas. Tirando de ese hilo cotidiano nació la propuesta ... de la Universidad de Nebrija: un reto online que evalúa la agilidad con la que transformamos combinaciones de letras en palabras.

