Paga extra: Este es uno de los mayores errores que cometen las familias con este ingreso

Colegios, alquileres, universidades, alimentación, créditos o imprevistos... Nunca es fácil gestionar todos los elementos financieros que rodean a una familia en su día a día. Son muchos los gastos a tener en cuenta, y a eso hay que sumar imprevistos que no siempre ... son fáciles de anticipar.

Sin embargo, es cierto que hay algunos malos hábitos que pueden lastrar la salud económica y que, aunque se pueden corregir, siguen muy presentes en nuestro día a día. Uno podría ser el gastarse en unas vacaciones de lujo la paga extra que muchas familias reciben hoy, o destinarla a tapar agujeros…

Ana Morales, responsable del servicio de estudios de ASNEF (Asociación de Financieras de Crédito), alerta sobre este tipo de fallos y reclama que las familias reciban educación financiera.

Si tuviera que señalar los principales errores de las familias, ¿cuáles serían?

La falta de un presupuesto familiar es uno de esos malos hábitos, y además conduce a otros errores que condicionan la capacidad de las familias. Por ejemplo, no controlar tu presupuesto te puede llevar a gastar más de lo que ganas o a asumir algunos compromisos que pueden comprometer tu economía familiar. Así, la falta de un presupuesto, además de condicionar el ahorro, puede llevar a sobreendeudamientos, con los riesgos que eso conlleva.

¿A qué cosas ayuda tener un presupuesto financiero para los gastos familiares?

Un presupuesto familiar ayuda, sobre todo, a ordenar ingresos y gastos, y con eso, ajustar nuestro nivel de vida. De igual manera, el presupuesto es una herramienta perfecta para planificar ahorros, vacaciones, etc. Hay que tener una metodología rigurosa y no salirse del camino marcado para que tenga sentido y valor (obviando momentos de emergencia). Además, aunque siempre pueden surgir imprevistos, un buen presupuesto nos ayuda a tener siempre un remanente de seguridad, que nos puede sacar de algún apuro puntual. En definitiva, un presupuesto financiero es la clave para una buena salud financiera en la familia.

Es cierto que muchas familias no hacen presupuestos familiares pero, ¿dónde se podrían dirigir para realizar uno fácil y que se pueda compartir con el resto de miembros de la familia?

Hoy en día existen herramientas digitales que permiten el acceso de distintos usuarios a un mismo documento, dando facilidades para compartir y editar la información. Las entidades financieras a su vez apuestan cada vez más por potenciar la educación financiera incrementando el número de herramientas a disponibilidad de los usuarios para facilitar la accesibilidad. Por ejemplo, la información y las herramientas que tiene el portal de «Finanzas para todos», dentro de El Plan de Educación Financiera, iniciativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa del que ASNEF forma parte como colaborador. Tiene como objetivo mejorar la cultura financiera de los ciudadanos, en el que existen documentos y herramientas que pueden facilitar el aprendizaje para manejar tus finanzas y poder elaborar un presupuesto.

¿Cuándo hay que hacer partícipes a los hijos de las finanzas familiares? ¿Y cómo empezar?

La respuesta es clara: cuanto antes. Se tiende a pensar que los niños no se preocupan por el dinero y, por lo tanto, no es necesario enseñarles hasta que tengan consciencia del mismo. Y es al contrario, cuando se le enseña desde edades tempranas (a los 5/6 años ya son capaces de asimilar ciertos conceptos) se implementa una disciplina que condiciona su vida futura para bien. Para empezar, nada como una hucha, algo tangible que se llena con paciencia y termina teniendo su 'recompensa', inculcando aspectos tan importantes como el ahorro. Además, el otorgar una paga, por pequeña que sea, y permitir que la gestionen permite familiarizarse con el hecho de tener ingresos recurrentes y tener que administrarlos. Durante este proceso aprenderán que el dinero no es infinito, el verdadero valor de las cosas, conceptos como ahorro, etc. Además, conforme vayan creciendo, se les puede involucrar todavía más en las finanzas familiares. Familiarizar a los niños con la gestión del dinero desde edades tempranas es una garantía para una buena salud financiera en el futuro, y solo a través de una buena educación financiera les capacitaremos para tomar decisiones libres, conscientes e informadas respecto a sus finanzas personales.

Es probable que estos días, muchos empleados cobren su paga extra. En muchos casos, irá destinada a pagar agujeros. Pero otros muchos la gastarán íntegra en las vacaciones. ¿Es otro error que suelen cometer las familias?

Es un error siempre que no entre dentro de una planificación exhaustiva. Cada uno gasta su dinero en lo que quiere, desde luego, pero es cierto que, en ocasiones, no contabilizamos las pagas extra dentro de nuestro presupuesto. Esto es un error, porque es un ingreso más y debemos contabilizarlo como tal. Una vez lo tengamos contemplado, podremos decidir en qué destinarlo con total seguridad y sin riesgo para nuestras finanzas. En cualquier caso, siempre es recomendable reservar parte de estos ingresos para incrementar nuestros ahorros.

La llegada de la extra o de cualquier dinero extra, ¿es en realidad el mejor momento para destinar un poco al ahorro y empezar a invertir, aunque sea una pequeña cantidad?

El ahorro y la inversión son, a largo plazo, las herramientas que nos dan la libertad financiera, que nos generan ingresos pasivos y nos dan ese plus a largo plazo. Utilizar la paga extra para aumentar el ahorro o destinarla a diferentes inversiones puede ser una buena idea pero, como señalaba antes, lo más importante es haber planificado todo esto con anterioridad. Lo verdaderamente relevante es la constancia, la visión a largo plazo y, si optamos por invertir, ajustar siempre el tipo de inversión a nuestro perfil de riesgo.

¿Nunca es tarde para ahorrar e invertir?

Se suele decir que el mejor momento para ahorrar o para invertir fue ayer, pero desde luego nunca es tarde para empezar. Una buena planificación que nos permita aportar dinero al ahorro e invertir es clave para nuestra futura salud financiera y para hacer frente a imprevistos.