«Los niños usan las pantallas 4 horas de media, que si multiplicamos son 2 meses enteros al año»

El perfil online de los menores españoles no deja lugar a dudas: pasa cerca de cuatro horas de media mirando el móvil. «Si multiplicamos esta cifra, salen dos meses enteros, día y noche, dedicado a las pantallas, lo que supone una parte sustancial de la ... vida de una persona», advierte Eduardo Cruz, CEO y fundador de Qustodio,

La plataforma ha presentado el estudio 'Nacer en la era digital: Generación IA', en el que se analiza la actividad digital durante 2023 de los menores en España, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Australia, y en base a los datos ofrece distintos consejos a las familias.

Es verdad que al analizar el perfil digital de las familias, reconoce Cruz, «hemos detectado que hay padres y madres más tecnológicos. Son nuevas generaciones incorporándose a la función parental que llevan las aptitudes necesarias debajo del brazo y las utilizan a la hora de gestionar distintos aspectos que pueden surgir. Al tener hijos digitales, necesitamos ser padres digitales».

De hecho, el informe refleja que un 87% de los padres y madres habla de manera habitual con sus hijos e hijas sobre sus hábitos y comportamientos en línea. No obstante, un 28% cree que la edad ideal para empezar a usar los controles parentales en los dispositivos de los menores es antes de los 3 años, edad en la que los pequeños comienzan a utilizar dispositivos electrónicos.

Por otro lado, el 68 % de las familias piensa que los 18 años es la edad idónea para dejar de monitorizar la actividad de sus hijos e hijas en Internet, frente a un 15% que considera que los 16 años es la edad ideal para dejar de supervisar la actividad en línea.

Algunas de las estrategias que aplican los progenitores para supervisar y controlar el uso de la tecnología son limitar los espacios de uso para evitar excesos y castigar sin pantallas. «Los padres y la madres siguen recurriendo a la estrategia básica, si no cumples los pactos te dejo sin telefóno. Esto es crítico, porque los niños viven de manera digital y pierden parte de su ser».

La realidad, prosigue Eduardo Cruz, CEO y co-fundador de Qustodio, «es que los jóvenes cada vez están más expuestos a los riesgos que conllevan las pantallas. Su día a día pasa por estar conectados y, puesto que lo hacen a edades cada vez más tempranas, por eso es importante que las familias conozcan el uso que hacen de ellas y les eduquen en una digitalización responsable. Esto al final es una cadena de custodia, de protección y de tutelaje de lo que está sucediendo con los niños en internet».

¿Dónde encuentran esos riesgos?

Al final, las redes sociales continúan siendo donde más tiempo pasan los menores. En 2023, según el informe, a nivel global, los minutos diarios de consumo se mantienen en una cifra de 52 min/día. De las cinco regiones analizadas, España es el país donde más tiempo pasan, con 59 min/día.

TikTok sigue siendo la red social favorita de los menores, pero mientras que en el caso del exterior aumenta su tiempo de uso de 107 a 112 min/día en 2023, en España decrece 2 minutos, pasando de 94 a 96 min/día.

El resto de las plataformas aumentan en tiempo de uso. Así, Instagram se consolida como la segunda red social más utilizada por los menores españoles, con 71 min/día, un 27% más que en 2022. Por detrás, se sitúan Facebook (23 min/día), X (11 min/día), Pinterest (10 min/día) y BeReal (9 min/día).

Vistas las altas cifras de uso, los expertos de Qustodio consideran necesario que «los padres conozcan las tendencias y ayuden a sus hijos a entender las diferencias entre el mundo real y el digital, así como hablar con ellos sobre las redes sociales para comprender cómo las usan y cómo funcionan. Es importante hacerles entender que deben crear un espacio positivo».

Ahora mismo, reflexiona Cruz, «hay un debate muy abierto en la prohibición de móviles en las escuelas. El abuso de las pantallas es malo, pero la ausencia de las mismas también lo es. Hace falta entender la tecnología, no podremos pretender que los niños no la utilicen. Debemos encontrar el punto medio de las cosas».

«Nosotros promovemos que se hable y se discuta, e incluso, cuando haya oportunidad, de ver estos contenidos. En cualquier caso los límites tienen que estar ahí, si algo no se mide es difícil entender si nos sienta bien o nos sienta mal. Puede ser algo tan simple como que a partir de las 9:30 de la noche hay que descansar. Debemos priorizar cantidad sobre calidad, no simplemente ver video sin parar, sino algo más cocinado, que te ayuda a ser mejor persona, y no solamente a comer patatas fritas a modo de vídeos».