Lara Ferreiro, psicóloga: «La soledad no deseada de un estudiante activa las mismas áreas en el cerebro que el dolor físico»

La experta señala que el sentido de pertenencia al grupo es una de las necesidades básicas humanas, y que los alumnos que estudian en el extranjero se enfrentan a grandes retos para sentirse parte del entorno

«Los docentes no son psicólogos, pero son clave al poder detectar y prevenir ciertos comportamientos en el aula»

Laura Peraita

Madrid

Lara Ferreiro, psicóloga especializada en relaciones de pareja y salud mental, se ha unido a Tinder para apoyar la campaña que han lanzado con Erasmus Student Network (ESN) para combatir la soledad no deseada entre los estudiantes internacionales que llegan a España. ... La iniciativa tiene como objetivo promover el bienestar emocional entre los jóvenes que llegan a nuestro país, uno de los destinos preferidos en Europa a la hora de elegir cursar este programa educativo.

Sobre el autor Laura Peraita

En ABC desde 1994 como periodista de formación, empresa, motor. Desde 2011 al frente de ABC Familia, donde escribo y modero debates de lo más importante en la vida: nuestros peques, parejas y mayores.

Laura Peraita

