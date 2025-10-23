Lara Ferreiro, psicóloga: «La soledad no deseada de un estudiante activa las mismas áreas en el cerebro que el dolor físico»

Lara Ferreiro, psicóloga especializada en relaciones de pareja y salud mental, se ha unido a Tinder para apoyar la campaña que han lanzado con Erasmus Student Network (ESN) para combatir la soledad no deseada entre los estudiantes internacionales que llegan a España. ... La iniciativa tiene como objetivo promover el bienestar emocional entre los jóvenes que llegan a nuestro país, uno de los destinos preferidos en Europa a la hora de elegir cursar este programa educativo.

Para esta psicóloga, los estudiantes de intercambio viven una de las etapas más enriquecedoras de sus vidas, pero también una de las más desafiantes a nivel emocional. «Llegar a un nuevo país implica adaptarse a un entorno, un idioma, costumbres y círculos sociales distintos. Aunque es emocionante, este proceso puede generar estrés adaptativo que a menudo se manifiesta como ansiedad, soledad o tristeza sin causa aparente».

¿Cuáles son los mayores retos a los que se enfrentan?

Uno de los mayores retos es el aislamiento. Muchos estudiantes llegan llenos de entusiasmo, pero pronto se dan cuenta de que construir vínculos profundos lleva tiempo. La falta de una red social sólida puede generar desconexión, y las barreras lingüísticas o el miedo al rechazo pueden agravarlo. En esos momentos, conectar con locales u otros estudiantes puede ser una forma natural de integrarse. Compartir una comida, tener una conversación sencilla o recibir un consejo sobre la ciudad puede marcar la diferencia.

Otro desafío clave es la nostalgia, ese duelo simbólico por lo que se deja atrás: la familia, los amigos, las rutinas. Es un proceso normal que requiere comprensión, no presión. Al enfrentarse a nuevas culturas y valores, los estudiantes también descubren nuevas facetas de sí mismos. Es un proceso emocionalmente exigente, pero de gran valor personal.

¿Cómo afecta el choque cultural a la salud mental y qué estrategias recomiendas para afrontarlo de forma saludable?

El choque cultural es una respuesta natural del cerebro al enfrentarse a algo nuevo. Todo cambia: el idioma, los gestos, los horarios, incluso la forma en que las personas expresan el afecto. Esta sobrecarga de estímulos puede causar desorientación durante las primeras semanas, pero forma parte del proceso.

Adaptarse a una nueva cultura es como abrirse a una nueva experiencia: al principio hay incertidumbre, pero una vez que te permites conectar, todo empieza a fluir. Recientemente vimos esto durante un evento de Tinder con estudiantes Erasmus en Valencia, donde muchos compartieron sus primeros «choques culturales»: las cenas tardías, la costumbre de abrazar al conocerse… Pero ahí es donde está la magia: cada momento de sorpresa se convierte en una oportunidad para conectar.

Para afrontar esta etapa de forma saludable, recomiendo normalizar las emociones, practicar la autocompasión, mantener pequeñas rutinas del hogar y buscar conexión humana. A veces, conocer gente puede ser una manera divertida y segura de adaptarse.

¿Qué papel juega el sentido de pertenencia en el bienestar psicológico de estos estudiantes?

El sentido de pertenencia es una de las necesidades humanas más fundamentales. Cuando nos sentimos parte de un grupo, el cerebro libera oxitocina, la hormona de la confianza y la conexión. Por eso, construir una red social sólida actúa como un escudo emocional.

Durante los programas internacionales, las amistades y las experiencias compartidas funcionan como un «ancla emocional». La pertenencia no se trata solo de nacionalidad o idioma, sino de sentirse aceptado tal como uno es. Los espacios que promueven la autenticidad, ya sean clubes culturales o experiencias digitales conscientes, ayudan a los jóvenes a conectar desde su verdadero yo.

¿Qué consejo darías para mantener una relación saludable con las apps de citas, como la que colaboras?

Las aplicaciones de citas pueden ser muy positivas cuando se usan con conciencia emocional y autocuidado. No se trata solo de conocer a alguien, sino de cómo te conectas contigo mismo durante el proceso. En el Healthy Dating Studio de Tinder nos enfocamos precisamente en eso: cómo construir relaciones sanas, reconocer tus límites, comunicarte con empatía y disfrutar del proceso mientras proteges tu bienestar emocional.

Son importantes las herramientas que crean un entorno de confianza, como la Verificación de Identidad y el Safety Center, que ofrece información práctica para tener experiencias seguras y con confianza tanto dentro como fuera de la app.

¿Qué impacto tiene la soledad no deseada en la salud mental de los jóvenes y cómo puede prevenirse en un contexto internacional?

La soledad no deseada es una de las epidemias emocionales de nuestra generación. Afecta especialmente a los jóvenes que viven en el extranjero, ya que la distancia física a menudo se convierte en distancia emocional.

La neurociencia demuestra que el aislamiento activa las mismas áreas del cerebro que el dolor físico. Por eso es tan importante buscar contacto, hablar de lo que uno siente y no juzgarse por necesitar conexión. En ese sentido. La clave está en construir vínculos significativos: unirse a grupos universitarios, asociaciones culturales o simplemente quedar con alguien para descubrir un nuevo rincón de la ciudad puede reducir la soledad. Como suelo decir, la conexión más importante empieza contigo mismo.

¿Qué señales deberían indicar que un estudiante podría necesitar apoyo psicológico durante su estancia internacional?

Muchos jóvenes esperan hasta sentirse desbordados antes de buscar ayuda, cuando precisamente el apoyo temprano es lo que evita que las dificultades emocionales se vuelvan crónicas. Las señales de alerta incluyen tristeza persistente, ansiedad, irritabilidad, problemas de sueño, pérdida de apetito o aislamiento social.

Buscar ayuda no es debilidad, es autocuidado. La Generación Z lo entiende mejor que ninguna otra: hablar de salud mental es un acto de valentía. En contextos internacionales suelen aparecer emociones más complejas, como sentirse desconectado o fuera de lugar. No deben ignorarse. Las universidades y organizaciones internacionales suelen ofrecer servicios de orientación gratuitos o a bajo costo, tanto presenciales como en línea. Lo más importante es no afrontar estas transiciones en soledad.

¿Qué recomendaciones prácticas darías para equilibrar la vida digital con las experiencias del mundo real en una nueva ciudad?

Encontrar el equilibrio entre la vida digital y la vida real es uno de los grandes desafíos actuales. El teléfono puede ser un salvavidas, pero si se usa sin consciencia, también puede convertirse en una barrera.

Recomiendo establecer momentos sin teléfono: paseos, comidas o explorar la ciudad sin pantallas. Estar presente, observar y activar los sentidos ayuda a calmar la mente y disfrutar verdaderamente del entorno. Y cuando uses herramientas digitales, hazlo con intención. En España, la vida se vive despacio pero intensamente: hablando cara a cara, riendo fuerte, improvisando planes.