Esta es la jornada escolar que mejora la atención y la concentración al respetar los picos atencionales naturales

En apenas unos días, los estudiantes retoman sus horarios habituales. Unos lo harán de 8:00 a 15:00 horas, y otros, de 9:00 a 17:00, un tiempo al que se le suma inevitablemente el tiempo de estudio y deberes.

Sobre la mesa está la necesidad de los adolescentes de dormir más y esto no siempre es compatible con las interminables horas lectivas, que además se unen al hecho de que casi siempre es inevitable madrugar. Pero, ¿cuál es el mejor horario?

Ana Belén Pardo Salamanca, profesora del Máster Universitario en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos de la Comunicación en Contextos Socioeducativos de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), explica las ventajas e inconvenientes que tienen los horarios más comunes en colegios e institutos.

Desde su experiencia, ¿qué impacto tienen los horarios escolares actuales (como de 8:00 a 15:00 o de 9:00 a 17:00) en el rendimiento cognitivo de los adolescentes?

Diversos estudios indican que el pico máximo de atención en los adolescentes se sitúa entre las 10:00 y las 12:00 del mediodía, momento en que están más receptivos para el aprendizaje. Sin embargo, en jornadas intensivas que se extienden sin pausas adecuadas, a partir de las 13:00 se experimenta un descenso natural de la atención, vinculado al ritmo circadiano, lo que dificulta el aprovechamiento de las últimas horas de clase. En este sentido, la jornada partida puede ofrecer un beneficio claro: permite una pausa que ayuda a reducir la fatiga mental, y ofrece la posibilidad de reiniciar el circuito atencional en el bloque de la tarde, favoreciendo la concentración y el aprendizaje.

Se ha hablado mucho sobre la necesidad de más horas de sueño en los adolescentes. ¿Qué dice la ciencia sobre el horario más adecuado desde un enfoque neuro educativo?

El sueño está profundamente ligado al funcionamiento del cerebro. Para lograr un descanso reparador, nuestro organismo necesita sincronizadores externos como la luz natural, los hábitos sociales y horarios regulares, pero también internos, como la melatonina, la temperatura corporal y el cortisol.

Durante la adolescencia, el ritmo circadiano sufre un retraso natural. Esto significa que los adolescentes sienten sueño más tarde, generalmente entre las 23:00 y la medianoche, debido al retraso en la producción de melatonina. Como resultado, les cuesta conciliar el sueño temprano y aún más levantarse por la mañana. Además, el uso excesivo de pantallas a última hora del día agrava esta situación, generando una privación crónica de sueño que repercute en su estado cognitivo y emocional. Aunque no existe un horario único ideal, sí sabemos que retrasar la entrada al instituto al menos 45 minutos podría mejorar significativamente la atención, la concentración y el estado de ánimo del alumnado desde primera hora.

¿Cómo influye el madrugón obligatorio en el aprendizaje, la atención y la memoria en esta etapa?

La falta de sueño tiene efectos directos sobre procesos esenciales como la memoria, la atención sostenida y la regulación emocional. El inicio temprano de las clases entra en conflicto con los ritmos biológicos adolescentes, generando fatiga mental desde las primeras horas del día. Esto puede traducirse en un menor rendimiento académico, falta de motivación y mayor vulnerabilidad emocional.

¿Cree que la jornada continua (de 8:00 a 14:00/15:00) es más adecuada que la partida (de 9:00 a 17:00) para respetar los ritmos biológicos adolescentes?

Contrario a lo que podría pensarse, los datos actuales indican que la jornada partida es más compatible con los ritmos biológicos de los adolescentes. Esta modalidad permite distribuir el esfuerzo cognitivo en bloques más sostenibles, evitando la fatiga prolongada que conlleva una jornada continua demasiado extensa sin descansos adecuados.

¿Qué ventajas e inconvenientes observa en ambos modelos, tanto a nivel académico como social y familiar?

La jornada partida mejora la atención y la concentración al respetar los picos atencionales naturales; permite mayor descanso y reducción del cansancio y la fatiga… Aunque por otro lado resta tiempo para actividades extraescolares o para el descanso por la tarde y puede complicar la gestión del tiempo libre y el estudio en casa.

Por otro lado, la jornada continua permite más tiempo libre por la tarde y mayor autonomía; facilita la realización de tareas personales o actividades extraescolares; aumenta el déficit de sueño al comenzar más temprano las clases; puede dificultar la conciliación familiar en hogares sin apoyo externo y cuyos progenitores trabajen a tiempo completo y puede generar desigualdades sociales, especialmente en familias con menos recursos para asumir la atención o alimentación de los menores.

De estas dos, el informe sobre abandono escolar de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) recomienda la jornada partida para reducir las tasas de abandono escolar.

¿Cómo afecta la falta de sueño a estudiantes con dificultades de aprendizaje o trastornos de la comunicación?

Los estudiantes con dificultades de aprendizaje enfrentan una carga cognitiva y emocional muy elevada, lo que aumenta su nivel de estrés y ansiedad. La privación de sueño interfiere directamente en sus funciones ejecutivas como la memoria de trabajo, esenciales para el aprendizaje.

Recordemos que el sueño cumple funciones clave como consolidar lo aprendido, reorganizando la información en el cerebro, regular las emociones, mejorando el manejo del estrés, y proporcionar la energía necesaria para mantener la atención y participar activamente en clase. En estos casos, una buena higiene del sueño no solo es recomendable, sino fundamental.

Existen modelos alternativos más flexibles en otros países que sirvan como referencia?

Sí, varios países han implementado modelos con horarios más acordes a los ritmos adolescentes. Dinamarca, por ejemplo, ha retrasado la entrada a clase una hora para mejorar el bienestar estudiantil. En EE. UU., Alemania e Israel, el retraso de entre 30 y 60 minutos ha demostrado mejoras en el comportamiento, la atención y el rendimiento académico. Eso sí, este retraso debe ser moderado. Si se elimina completamente la presión por madrugar, existe el riesgo de que los adolescentes adopten horarios aún más nocturnos, lo que desregularía aún más su ritmo sueño-vigilia.

Finalmente, ¿qué cambios estructurales considera urgentes para equilibrar rendimiento y bienestar en esta etapa?

Algunas medidas podrían ser las siguientes: Retrasar la entrada al instituto entre 30 y 45 minutos; programar los exámenes a mitad de semana y a partir de las 11:00 h, para aprovechar los momentos de mayor rendimiento; evitar la sobrecarga de actividades extraescolares que reduzcan el tiempo de descanso; promover que la actividad física se realice al menos tres horas antes de dormir, e involucrar a las familias en la creación de rutinas saludables y buenos hábitos de sueño.

En definitiva, repensar los horarios escolares no es solo una cuestión organizativa, sino una necesidad desde una perspectiva neuro educativa. Si queremos un sistema educativo más eficaz y humano, debemos empezar por sincronizarlo con el reloj biológico de nuestros estudiantes.

