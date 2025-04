Formación gratuita para que los profesores sepan atender a los alumnos con autismo

Las cifras de personas con autismo en nuestro país no están claras porque según las fuentes consultadas por ABC, «cada vez hay más casos porque hay más herramientas para su diagnóstico y, además, se diagnostica de manera más temprana en relación a años atrás». De hecho, para la Confederación Autismo España las bases de datos estadísticas oficiales no recogen adecuadamente las cifras de afectados, por lo que toman como referencia estudios epidemiológicos realizados en otros países. En Europa, se estima que el autismo se presenta en el 1% de la población y si la población estimada en España es de casi 50.000.000, en nuestro país hay unas 500.000 personas con autismo.

El hecho de que haya aumentado la población afectada y que se diagnostique antes, hace necesario que en los colegios se requiera una formación adecuada por parte de docentes y de todo el entorno escolar para atender a estos niños de la forma más adecuada posible. «De poco sirve que en las aulas TEA de los colegios les atiendan pedagogos y personal con formación especializada en autismo durante dos horas si luego pasan cuatro horas en las aulas ordinarias con profesores que no tienen una formación adecuada para atenderles -advierten desde la Confederación Autismo España-. El objetivo es que finalmente pasen a las aulas ordinarias el mayor tiempo posible. En ellas el panorama es cada vez más complicado -prosiguen- porque el ratio de alumnos por clase es cada vez mayor a lo que se suma el número creciente de estudiantes con autismo, lo que complica su correcta atención».

Este es el motivo por el que desde esta confederación han puesto en marcha la tercera edición del curso 'Educación inclusiva para el alumnado con autismo', un programa gratuito de formación a disposición de cualquier profesional de la Educación, docentes y no docentes, para ayudar a obtener herramientas y estrategias que les permitan ofrecer una atención de calidad a todo el alumno con TEA.

Se trata de una formación completamente gratuita, financiada por Fundación Gmp -institución sin ánimo de lucro que promueve actividades que tengan como núcleo central a las personas con discapacidad, trabajando por y para ellas- que pretende resolver una de las principales carencias que existen en el sistema educativo: la falta de especialización de los profesionales a la hora de abordar las necesidades de este colectivo, que consideran «numerosísimo».

Este curso ofrece la oportunidad de adquirir las herramientas y estrategias adecuadas que permitan responder a las necesidades específicas de niños con autismo dentro del entorno educativo. Esto implica el desarrollo de metodologías inclusivas, la implementación de enfoques pedagógicos y la utilización de recursos que favorezcan su aprendizaje y desarrollo integral.

El objetivo es que las personas interesadas salgan de esta formación sabiendo identificar problemas específicos y aplicando herramientas concretas que hagan que el alumnado con autismo pueda desarrollarse en las mismas condiciones que el resto.

De esta forma, todos aquellos profesores, equipos directivos, equipos de orientación, personal no docente y familiares que lo deseen podrán participar, sin ningún coste, en este curso online de 35 horas impartido por profesionales expertos que pueden dar respuesta a una de las necesidades más demandadas por las familias de menores con autismo: la especialización del profesorado en la escuela ordinaria que redunde en una atención de calidad a sus hijos.

Y es que no hay que olvidar que, tal y como señalan desde la Confederación Autismo España, en relación con las habilidades de comunicación, las personas autistas pueden tener dificultades para: comprender ciertos mensajes que se transmiten de forma verbal o el significado no literal del lenguaje (bromas, chistes, metáforas, ironías o dobles sentidos); interpretar correctamente la comunicación no verbal -contacto ocular, gestos, postura corporal o expresiones emocionales-; identificar los temas que son adecuados en función del contexto o del interés de la persona con la que se habla, así como para utilizar un lenguaje ajustado a la situación, empleando en ocasiones expresiones excesivamente formales o una entonación inusual.

Por lo que respecta a las relaciones sociales, las personas con autismo pueden tener dificultades para desenvolverse en determinadas situaciones sociales y comprender las reglas sociales «no escritas»; entender las emociones, deseos o intenciones de otras personas y utilizar este conocimiento en la interacción social y para expresar emociones de forma ajustada a la situación.

Además, pueden manifestar resistencia a cambios en la rutina o en el entorno, aunque sean mínimos; necesidad de apoyo para saber cómo enfrentarse a situaciones desconocidas; disposición de un repertorio limitado de intereses, muy intensos y específicos y responder a patrones de comportamiento rígidos y repetitivos.

Apuntan que presentan alteraciones en el procesamiento de los estímulos sensoriales mostrando, en ocasiones, hiper o hipo reactividad a los mismos, lo que se puede manifestar en malestar intenso ante determinados sonidos, olores, luces, sabores o texturas específicas, que pueden pasar desapercibidos o no incomodar a otras personas; e un interés inusual en aspectos sensoriales del entorno, como insistencia por oler o tocar determinadas cosas o fascinación por luces y objetos brillantes o que giran; en indiferencia aparente al dolor o a la temperatura, o en la búsqueda de estimulación mediante actividad física, como balancearse, girar sobre sí misma o saltar repetidamente.

El problema, según apuntan las fuentes consultadas, es que los docentes que desean ampliar conocimientos y dominar herramientas y estrategias para atender adecuadamente a sus alumnos TEA, «deben buscar por ellos mismos su formación y pagársela de su bolsillo, lo que no es nada barato. Aún así, el 75% de los profesores interesados asumen ellos el coste. Por ello la tercera edición del curso 'Educación inclusiva para el alumnado con autismo' es completamente gratuita para favorecer a la población afectada, pero también a su entorno. El profesor que no está preparado, cuando se encuentra con una complicación derivada de un escolar autista, se ve obligado a parar la clase y salir del aula con el niño, lo que redunda en el resto de alumnos negativamente».

El alumnado interesado dispondrá de cuatro meses para finalizar el curso -que cuenta con varias fechas para matricularse: hasta el 5 de mayo, el 23 de junio y 1 de septiembre- y el temario consta de cuatro bloques: comprensión de las características de las personas con autismo, prácticas basadas en la evidencia para facilitar apoyos al alumnado con autismo, el papel de todos los agentes del ámbito educativo en el apoyo al alumnado con autismo y, por último, recursos didácticos favorables para el alumnado con autismo.