Las 10 claves de un experto para anticiparse y detectar dificultades de aprendizaje en el alumno

Prevenir. Esa es una de las claves para empezar con buen pie el nuevo curso escolar y que las familias puedan anticiparse y detectar a tiempo complicaciones de aprendizaje como TDAH, dificultades en el lenguaje, en la comunicación, en la atención, en la ... memoria... «Si la adaptación de cualquier alumno al inicio del curso puede resultar costosa, mucho más cuando presenta alguna de estas variables», asegura Ángel Terrón, director de Educ-at. Por este motivo, recomienda a todos los padres en general, y a los que tienen hijos con ciertas dificultades de aprendizaje en particular, el siguiente decálogo con el objetivo de poder reflexionar ante la inminente vuelta a las aulas:

–Las familias deben tener una reunión con los tutores antes del mes de octubre para analizar la evolución del niño y sus peculiaridades. «En el caso de presentar alguna de estas complicaciones, es fundamental establecer con el centro escolar un buen plan de acción individual, con las medidas que se entiendan más oportunas y no 'a nivel general'. En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se concretó en 2023 un gran avance legislativo con la recomendación de un plan de acción con medidas específicas para cada alumno. Es decir –explica Terrón–, que si el niño es autista o TDAH, no se le aplican medidas estándar, puesto que hay muchos tipos diferentes de autismo o TDAH. Hay que estudiar cada caso para dar respuestas individuales».

–Para potenciar un buen hábito de estudio en casa, una de las cuestiones que más cuesta a los alumnos, Ángel Terrón aconseja a los padres no empeñarse en que realice el estudio tradicional de lectura porque a los estudiantes con dificultades les resulta demasiado denso y nada motivador. «Lo mejor es optar por un sistema de reelaboración por escrito y trabajar con información secuenciada, establecida por bloques, y con elementos dinámicos y visuales que les faciliten la labor de progresar en el estudio.

–Los padres deben tener claro, con ayuda del profesorado, las habilidades del lenguaje que debe potenciar el alumno este curso. No es lo mismo enfocarse en la comprensión lectora que en la expresión escrita. Para progresar en aquello que necesite más se puede contar con la figura del PT (profesor de Pedagogía Terapéutica), que es un maestro especializado en Educación Especial cuya finalidad es propiciar la integración del alumnado con necesidades educativas especiales.

–Igualmente este experto considera muy importante fijarse en las funciones ejecutivas que debe desarrollar el niño, como pueden ser la atención sostenida, la velocidad de procesamiento, la gestión del tiempo... «porque de lo contrario el alumno tendrá la sensación de haberse esforzado mucho y obtener malos resultados, lo que le llevará al desánimo y a querer abandonar.

–Observar áreas que, en los primeras meses, influyen más que los resultados académicos como, por ejemplo, la adaptación socio-emocional. «Este proceso, a veces, es muy costoso en chicos con dificultades de aprendizaje, al tener cierto desfase madurativo, acrecentado en el paso a la adolescencia».

–Con antelación al comienzo del curso escolar, los padres deben establecer una regulación tecnológica y empezar a reducir la flexibilidad habitual de los meses de verano respecto al uso de pantallas.

–Analizar los procesos motivacionales y fomentar una mayor responsabilidad. «Hemos normalizado trabajar por motivación, pero no siempre está presente y, por encima de ella, está la responsabilidad. Cuando la motivación falla, es la responsabilidad la que debe hacer que el alumno realice sus tareas. Si tiene dificultad en ello, nos podemos basar en procesos extrínsecos («si estudias podrás quedar con tus amigos»), pero no podemos vivir de ellos.

–Identificar mi papel como padre/madre y acompañarle en el proceso, «no hacerle los deberes. deben ser autónomos».

–Tener bien definidos los apoyos externos y el papel de cada uno. «Saber si lo que necesita es un psicólogo o un un pedagogo, un profesor particular...».

–Las nuevas rutinas (que pasarán a ser hábitos si se implantan bien) debe aplicarse en un proceso progresivo. «Hay que ser firmes sabiendo que es complicado y que el cumplimiento no es lineal por lo que a veces se suben dos escalones y luego se baja uno. De ahí la importancia de acompañarles y ser firmes».