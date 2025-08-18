CONTENIDO EXTERNO
«Apostamos por una enseñanza personalizada, donde el estudiante es el centro, nos importa su proyecto con nombre y apellidos»
Irene Martín, decana comisaria de la Facultad de Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la Empresa de la UPSA, señala las señas de identidad de la institución
La Facultad de Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la Empresa es una de las nueve facultades que integran la Universidad Pontificia de Salamanca. Posee todas sus titulaciones en modalidad 100 % online y ofrece tres programas de grado: Derecho, Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Relaciones Internacionales, y dos posgrados (en el ámbito del Derecho, cuenta con el Máster Universitario de Acceso a la Abogacía y la Procura).
Martín repasa en esta entrevista las claves de la aportación de la facultad a la sociedad, como parte prestigiosa de una universidad, con campus en Salamanca y Madrid, cuyo modelo educativo destaca por ofrecer una firme apuesta por ofrecer una enseñanza de calidad, con un claustro altamente cualificado y unas excelentes instalaciones (de hecho, es considerada como una de las mejores universidades de España, según la 'Lista Forbes', además de liderar el ranking de la Fundación CYD en Castilla y León en la categoría de 'Enseñanza y Aprendizaje'.
¿Hablar de la Universidad Pontificia de Salamanca, es hablar de prestigio, rigor y calidad y, también, de identidad?
La Universidad Pontificia de Salamanca es mucho más que una institución académica: es una comunidad comprometida con el desarrollo integral de las personas. Somos una universidad con historia, sí, pero también con visión de futuro.
Desde la Facultad de Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la Empresa apostamos por una enseñanza personalizada, donde el estudiante es el centro, nos importa su proyecto con nombre y apellidos. Nuestros alumnos valoran esa cercanía, el acompañamiento constante y la excelencia académica que nos posicionan año tras año entre las universidades mejor valoradas de España en rankings como el CYD.
Apostamos por formar profesionales solventes, pero también por personas con criterio, con capacidad para liderar e impactar positivamente en su entorno. Creemos que educar es acompañar. Y lo hacemos con rigor, con cercanía y con una visión clara: formar profesionales excelentes y personas comprometidas.
Su Facultad oferta tres grados: Derecho, Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Relaciones Internacionales y, dos posgrados: el Máster Universitario de Acceso a la Abogacía y la Procura. ¿Cuáles son los factores clave de estas titulaciones?
La Facultad de Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la Empresa es una de las nueve facultades que integran la Universidad Pontificia de Salamanca. Cada grado está diseñado para cubrir áreas clave en el desarrollo profesional y personal del estudiante:
-Relaciones Internacionales prepara a nuestros alumnos para desempeñarse en escenarios globales, promoviendo una visión crítica y una comprensión profunda de los conflictos y la cooperación internacional, con especial énfasis en derechos humanos y diplomacia. Este grado, siempre ha sido una referencia, pero con las circunstancias actuales, es aún más necesario.
-El grado de Derecho capacita a los estudiantes para abordar problemas legales desde una perspectiva ética, combinando el conocimiento teórico con la práctica profesional. Este programa no solo habilita para el ejercicio en el ámbito jurídico, sino que incluye formación en derecho internacional y corporativo, áreas fundamentales en un mundo cada vez más globalizado.
-ADE, un grado altamente demandado, porque muchos de nuestros alumnos van a trabajar en empresas, independientemente del sector o la industria. Proporciona conocimientos para liderar en entornos empresariales dinámicos, con un enfoque distintivo en responsabilidad social y ética en la gestión, valores fundamentales en nuestra formación.
Por lo tanto, la ventaja de estudiar con nosotros es que satisfacemos la demanda en esa triple dimensión de lo jurídico, empresarial, económico e internacional que tanto necesita y demanda la sociedad. Además, nuestra modalidad online permite la accesibilidad global, donde cualquier estudiante, en cualquier lugar, puede formarse con el mismo rigor académico y participar en una comunidad universitaria que valora el pensamiento crítico, la ética y el compromiso social.
Para quienes buscan especializarse, en el ámbito del Derecho, el Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura es esencial para quienes desean ejercer la abogacía en España, preparándolos no solo con conocimientos jurídicos avanzados, sino con una sólida formación ética, indispensable en el ejercicio profesional. Este programa de posgrado se caracteriza por su alta calidad docente y por ofrecer acceso a prácticas profesionales supervisadas, lo que permite a nuestros estudiantes aplicar el conocimiento teórico en contextos reales.
«La ventaja de estudiar con nosotros es que satisfacemos la demanda en esa triple dimensión de lo jurídico, empresarial, económico e internacional que tanto necesita y demanda la sociedad»
La UPSA ya lleva varios años ofertando grados y posgrados online. Sin embargo, la Facultad que dirige en la UPSA posee una peculiaridad con respecto al resto; toda su oferta académica 100 % online. ¿Qué perfil tienen los estudiantes?
La modalidad online de la UPSA atrae a un abanico muy amplio de estudiantes. Desde jóvenes que acaban de realizar la EBAU y desean combinar sus estudios con otras actividades, como el emprendimiento o el deporte de élite, hasta profesionales en activo que buscan actualizar sus competencias o acceder a nuevas oportunidades laborales.
Esta flexibilidad también convierte a los grados online en una opción muy atractiva para quienes desean cursar una segunda titulación. Muchos estudiantes optan por combinar un grado presencial con otro online, y de esta manera lograr una doble formación en cuatro años, algo impensable con los dobles grados presenciales tradicionales. Esta posibilidad permite adquirir una doble cualificación sin duplicar el esfuerzo, lo que constituye una gran ventaja competitiva.
¿Aquellos estudiantes que disponen ya de titulaciones previas, afrontan una nueva aventura académica con mayor madurez?
Detectamos una amplia diversidad de perfiles. Muchos tienen experiencia profesional previa, lo que enriquece el debate académico y favorece un aprendizaje colaborativo con gran valor práctico. Aquellos que ya tienen titulaciones previas valoran de nosotros la calidad, la cercanía y nuestra metodología de vanguardia, que va de la mano de la formación humanista, para ofrecer una experiencia académica, flexible y personalizada.
En cuanto a metodología, sus estudiantes se forman únicamente en el entorno virtual, pero esto no significa que estén solos. Precisamente, su Universidad se sitúa en el top de los rankings de calidad y destacando siempre ese acompañamiento del estudiante durante toda su etapa educativa…
La oferta de grados online de la UPSA se distingue por una metodología centrada en la exigencia académica y la flexibilidad necesarias para adaptarse a los diversos perfiles del alumnado. Uno de los pilares fundamentales de este modelo es la combinación de sesiones síncronas y asíncronas: las sesiones en directo permiten la interacción en tiempo real entre estudiantes y profesores, para crear una auténtica comunidad de aprendizaje. Las actividades asíncronas, por su parte, permiten avanzar a ritmo propio, facilitando la conciliación con responsabilidades laborales y familiares.
Además, la UPSA pone un especial énfasis en el acompañamiento personalizado. Cada estudiante cuenta con el respaldo continuo de su profesorado, y con la figura del coordinador de grado, que actúa como mentor académico desde el inicio hasta la finalización de los estudios. Esta atención individualizada refuerza el compromiso de la Universidad con una formación centrada en la persona.
La Universidad, que mantiene por sexto año consecutivo su posición de honor en el ranking CYD en la dimensión de Enseñanza y Aprendizaje, se reafirma como referente en la formación integral de personas. Su metodología online, su apuesta por la atención personalizada y su visión humanista convierten a la UPSA en una opción ideal para quienes buscan una educación que transforme no solo su futuro profesional, sino también su forma de entender el mundo.
Les animamos a aprovechar la flexibilidad y autonomía que ofrece nuestra propuesta online. Aquí conocerán compañeros con perfiles muy diversos y valiosos, cuyas experiencias enriquecerán su aprendizaje. La clave está en organizarse bien, gestionar el tiempo con eficacia y aprovechar todos los recursos que la universidad pone a su disposición.
Además de las titulaciones online que oferta su Facultad, la Universidad Pontificia de Salamanca posee grados y posgrados también en el entorno virtual. Uno de ellos es el Grado en Historia, que se implantará en septiembre de 2025…
Las carreras de Humanidades han adquirido un gran peso en el panorama académico y laboral, impulsadas por una demanda creciente de pensamiento crítico, creatividad y capacidad analítica. En este contexto, se impartirá el próximo curso el Grado en Historia online, una nueva propuesta educativa que combina el rigor académico con la flexibilidad de la enseñanza digital. Este nuevo grado, que cuenta con 50 plazas disponibles, se suma a la oferta educativa de la UPSA, con el objetivo de responder a las nuevas necesidades del mercado y del estudiante actual. Este grado ofrece una mirada global al pasado y al presente. El programa aborda desde las civilizaciones antiguas hasta los procesos más recientes que han configurado el mundo actual. El Grado en Historia se imparte en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, que oferta también el Grado en Filosofía y el Máster en Gobernanza Ética de la Inteligencia Artificial.
¿Qué diferencia a la UPSA en sus titulaciones online de otras universidades?
La solidez de la formación humanista con metodologías de vanguardia para ofrecer una experiencia académica rigurosa, flexible y personalizada. Una enseñanza centrada en el alumno, educación integral y personalizada que no solo forma a profesionales competentes, sino también a personas responsables, comprometidas con su entorno y con un claro sentido de justicia y solidaridad. Hoy, la UPSA no solo se mantiene fiel a su legado histórico, sino que también lidera la innovación educativa con propuestas que combinan el rigor académico con un enfoque digital flexible que responde a las necesidades actuales de los estudiantes y del mercado laboral.
La modalidad online atrae a personas con horarios más ajustados, que ya están inmersas en el mercado laboral o que, por diversas razones, necesitan flexibilidad para compaginar sus estudios con otras responsabilidades. Sin embargo, todos comparten un firme compromiso con su formación y el deseo de pertenecer a una comunidad académica que les permita desarrollarse integralmente. Lo que une a nuestros alumnos, independientemente de la modalidad, es nuestra propuesta educativa, que se basa en valores éticos, profesionalismo y un alto nivel de exigencia, siempre guiados por el objetivo de formar personas preparadas para hacer frente a los retos del mundo actual.
Nuestra metodología proporciona las herramientas y el apoyo necesario a los estudiantes para ser responsables de su propio aprendizaje, aportándoles una ventaja diferenciadora en un mercado laboral que cada vez valora más la autonomía, la proactividad y la capacidad de adaptación.
