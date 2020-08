Vuelta al cole 2020: 12 medidas imprescindibles para un regreso seguro La maestra Pilu Hernández, ante la incertidumbre actual, ofrece algunas claves a poner en marcha

De nuevo nos encontramos ante el dilema de la apertura de colegios ante la inminente vuelta al cole 2020, si son seguros y se adaptan a las medidas de seguridad pertinentes, si es posible que los alumnos cumplan con las normas establecidas por la OMS, y, sobre todo, cómo puede esto influir en las familias, profesores y alumnos.

Debemos ser conscientes de la importancia que tienen las decisiones que tomamos en relación con la educación de los niños. ¿Cómo puede afectarles esta situación?

En menos de un mes deberían volver a las aulas, y de momento seguimos sin saber que pasará en la mayor parte del país. Maestros, familias, alumnos y personal no docente están pendientes de la evolución de los datos de la pandemia para ver cuales son los siguientes pasos a dar de cara a septiembre.

«El curso escolar debe comenzar, por ello, los niños y las niñas necesitan ir al colegio, ya no solo para aprender conocimientos si no para relacionarse, ya que hay muchos niños que solo se sociabilizan en los colegios. Por otro lado, hay que ofrecer facilidades para las familias que trabajan, hay muchas personas que no pueden teletrabajar o que vuelven a las oficinas a partir de septiembre», recuerda la maestra Pilu Hernández Dopico, que ofrece algunas medidas imprescindibles para una vuelta al cole 2020 segura teniendo en cuenta las medidas de higiene y seguridad establecidas:

1. Facilitar a los centros recursos de limpieza: gel hidroalcohólico y personal de limpieza, con objeto de que cada hora los servicios se limpien. Se debe dotar de gel hidroalcohólico a cada unidad escolar / clase.

2. Higienizar las clases durante los periodos de recreo y los centros completos durante el fin de semana.

3. Expandir las clases: ubicar a los alumnos garantizando que la distancia de ellos es la máxima posible. Posibilidad de instalación de aulas provisionales.

4. Contratación de más profesores para permitir que se puedan crear grupos reducidos que tengan carácter de burbuja en primaria e infantil con un único profesor.

5. Itinerarios diferenciados de entrada y salida del centro.

6. Incrementar los recursos tecnológicos del centro: tabletas, ordenadores, plataformas… Editar guías de utilización de recursos tecnológicos para el profesorado que incluyan tutoriales.

7. Especialmente para los cursos de infantil y primaria, establecer turnos diferenciados de comedor para los centros que no tengan jornada continuada.

8. Dotación de personal de enfermería en cada centro escolar que coordine un plan anti COVID-19 en el centro.

9. Comenzar las clases con recordatorios y formaciones sobre las normas y medidas establecidas adaptados a cada edad/curso.

10. Personalizar los materiales en infantil y primaria para evitar contactos indirectos. Evitar en la medida de lo posible el uso de material compartido en las actividades de educación física y en todo caso higienizarlo de forma constante.

11. Mantener las ventanas abiertas siempre que sea posible. En caso contrario, airearla cada hora.

12. Si es necesario, higienizar el transporte escolar aisuduamente y reducir el número de viajeros, aumentando el número de rutas.

Nos encontramos ante una pandemia a nivel global, aunque cada comunidad lleve a cabo sus propias medidas dependiendo de los datos, debería haber unas directrices establecidas para todos con un protocolo de actuación. Y es que como muy bien recuerda Pilu Hernández , actualmente existen muchas preocupaciones de las que se está hablando pero que siguen sin respuesta:

• Los niños con necesidades educativas especiales no pueden cumplir con la distancia de seguridad porque necesitan de maestros, fisioterapeutas etc. Es necesario determinar un plan especial para este colectivo.

• Protocolo en el caso de que haya un positivo en el centro escolar.

• El desembolso que supone la vuelta al cole: este año requerirá un mayor esfuerzo para aquellas familias que se han visto duramente golpeadas durante la crisis, por lo que sería recomendable que desde los centros e instituciones dieran una solución y facilidades a estas familias.

• El insuficiente espacio en numerosos centros requiere la cesión por parte de las administraciones públicas de espacios al aire libre u otros espacios necesarios.

• Debemos estar preparados por si nos vuelven a confinar: que los niños no vean perjudicada su formación y desarrollo.

