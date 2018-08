Vuelta al cole 2018 Así debería ser la mochila ideal para tu hijo «La espalda es una plataforma de soporte amplia a la que las mochilas deben ajustarse completamente», aconseja Miguel Villafaina, presidente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España

En el comienzo del nuevo curso, una de las quejas más frecuentes de los niños es el dolor de espalda. Puede ser provocado por malas posturas, por permanecer mucho tiempo sentado... pero una de las causas principales es la mochila escolar.

El peso debe repartirse entre los hombros y la zona lumbar, para ello, Miguel Villafaina, presidente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España aconseja utilizar mochilas con dos asas que se sujeten bien a la espalda. «Que las cintas sean acolchadas garantiza que el menor no tenga molestias», explica.

«La espalda es una plataforma de soporte amplia a la que las mochilas deben ajustarse completamente», aconseja Villafaina. La carga no debe superar el 15% del peso de los niños, por lo que no es recomendable que supere los 2.5 o 3 kilogramos. Repartir el peso ayuda a que la carga no sea tan molesta.

Las mochilas de arrastre son menos recomendadas por los fisioterapeutas y pediatras porque para llevarlas solo se utiliza un brazo y normalmente los niños se inclinan cuando cargan con ella. Además, «si se transita por terrenos irregulares o si hay escaleras pueden ser incómodas», asegura el experto. Las bandoleras o bolsos también son poco aconsejables porque se carga todo el peso en un solo hombro.

Muchas veces los niños llevan en la mochila cosas que no son necesarias. Los expertos recomiendan revisar la mochila de los más pequeños si la preparan solos ya que muchas veces pueden llevar peso de más al cargar con cosas que utilizarán.

Además, Villafaina afirma que «los colegios deben contribuir poniendo taquillas para que puedan dejar parte del material escolar en el centro». De esta forma se evitaría la carga prescindible como son las libretas, libros o material escolar que no solo se va a usar en la escuela.

Movimiento #sinmochilas

La especialista en Medicina Familiar y del Trabajo de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, Blanca Usoz, impulsó la iniciativa #sinmochilas en Twitter para concienciar del problema, según informó Europa Press cuando la campaña salió a la luz. Denuncia que «cada vez es más frecuente en las consultas la presencia de niños con dolor de espalda» por la «inaceptable la carga actual en las mochilas».

Por ello, apunta que «la solución no pasa por llevar la mochila de una u otra manera porque es menos perjudicial o porque reducir el peso de la carga daña menos la salud de la espalda del niño. El reto es conseguir que no haya cargas sobre la espalda en la actividad cotidiana escolar de los niños, y se recalca que una espalda dañada en la infancia repercute en la salud laboral de un adulto».

Usoz precisa que tampoco se solventa el problema haciendo ejercicio para fortalecer la espalda. «No se trata de fortalecer la espalda para corregir una mala praxis», advierte.