Sí, ahorrar en la vuelta al cole es posible

Las vacaciones se acaban para todos. Incluso las escolares, que parecen infinitas. Casi tres meses después toca incorporarse al nuevo curso. Un disgusto para todos: para los niños, porque terminó lo bueno; y para los padres, porque supone un desembolso extra considerable. Un desembolso que según los datos que maneja el comparador Acierto.com, se incrementará hasta un 8% este año. Y si bien la mayoría de padres no pasarán de los 250 euros por hijo, casi 2 de cada 5 superarán los 1.000 entre matrículas, uniformes, libros, material escolar, actividades, etcétera. Unos gastos necesarios pero que por fortuna es posible reducir de la mano de diferentes alternativas.

Opta por libros de segunda mano

No te va a resultar nada difícil encontrarlos. Hoy en día, gracias a Internet y las redes sociales, es muy sencillo adquirir todo tipo de objetos de segunda mano. Hasta los libros del colegio. Son muchos los padres que optan por los libros de texto usados, especialmente cuando sus hijos ya están en secundaria.

La razón es que comprarlos nuevos resulta más caro que en la etapa de primaria. Y usados, suelen estar en mejor estado que los de los niños más pequeños. Puedes buscar en Wallapop o preguntar en el típico grupo de WhatsApp de padres del cole. También hay plataformas virtuales específicas para adquirir libros de texto usados. Algunos gobiernos locales cuentan también con programas concretos de aprovechamiento de recursos.

Internet es tu amigo

De nuevo Internet al rescate. En comercios electrónicos es posible encontrar material escolar muy barato. Suelen contar con ofertas, además, coincidiendo con la vuelta al cole. Solo tienes que investigar un poco en Google y comparar: seguro que das con más de una tienda online con precios muy bajos. También las grandes superficies plantean ofertas para la vuelta al cole, tanto para el material escolar como para la ropa de los niños, que habitualmente resultan un poco más económicas online.

Haz acopio ahora y no pagues más después

Aprovecha los precios bajos de este mes en algunos comercios para llenar tus reservas de paquetes de folios, cartuchos de tinta de impresora, bolígrafos, lápices y otros consumibles que, con seguridad, necesitarás reponer varias veces a lo largo del año. Si lo haces todo en un pedido, serán portes que no pagues después. Además de ahorrar con las ofertas, claro.

Pásate al concepto «outlet»

La ropa de los niños no aguanta más de un curso. Hay quien necesita solo una semana de jugar al fútbol en el patio creyéndose De Gea para romper unos pantalones. También has de tener en cuenta los estirones que dan los niños repentinamente. Si el año que viene la ropa que le compres ahora no le va a valer por un motivo o por otro, no merece la pena invertir mucho dinero en ella.

Muévete en la economía circular

Hay otra forma de consumir: la que no se basa en «comprar, usar, tirar» sino en aprovechar lo que ya existe, no generar nuevos residuos y reciclar. Sea lo que sea lo que necesites, puedes encontrarlo de segunda mano. También puedes practicar el trueque y usar conocimientos como moneda de cambio: hay comunidades virtuales de trueques e intercambios. Por ejemplo, quien cambia clases de refuerzo de ESO por lecciones de piano.

Más vale prevenir que curar

Si haces malabares para conciliar vida familiar y laboral, tu tiempo es oro. No es posible tener controlados todos los aspectos de tu día a día, de tu hogar y de tu economía familiar. Pero sí tener un respaldo, en caso de que algo pase, para que no suponga un problema aún mayor para ti que te impida seguir con tu vida normal.

En este sentido, contar con un seguro de hogar en caso de que algo vaya mal durante el año para que tú puedas seguir con tu vida, te va ahorrar tiempo, dinero y preocupaciones. Hay pólizas que incluyen coberturas como la asistencia domiciliaria, si estás convaleciente o en el hospital: se ocupan de las tareas del hogar y hasta de llevar a los niños al cole.

Antes de comprar, compara

Si prefieres estrenarlo todo, no te lances a la primera oferta. Ya sea ropa, comida o un seguro de coche. Solo comparando tendrás una idea general de todo lo que te ofrecen en cada sector y podrás decidir con fundamento y en base al criterio más importante: la relación calidad/precio. En cuestiones de ahorro, todo céntimo es valioso. Una actitud que, por fortuna, ya llevan a cabo el 90% de los consumidores que, según el último estudio de Acierto.com, comparan online antes de adquirir un bien o servicio. Algo que les permite ahorrar hasta un 60%.