Ratones de biblioteca, los beneficios de crecer entre libros Investigadores revelan que tener más ejemplares en casa mejora los resultados educativos en el aprendizaje

A. González

«Tengo muchos libros en casa». Esta frase, pronunciada alguna vez en la vida, se queda muy lejos de la realidad. Nunca son muchos si se comparan con los de un ciudadano estonio, ya que este país está el primero en el ranking como aquellos que más ejemplares poseen en sus casas (un promedio de 218).

Así lo revela un estudio realizado por investigadores de la Universidad Nacional Australiana y la Universidad de Nevada en los Estados Unidos, que clasificó a los países que eran los más «gusanos de biblioteca» del mundo. Los australianos poseían 148 libros por hogar; Reino Unido, 143 y Estados Unidos, 114. Todos ellos muy lejos de países como Noruega (212), Suecia (210) y República Checa (204).

Nuestro país no aparece en la lista, publicada por The Guardian, pero Turquía aparece como el último de la lista, con una media de 27 libros por casa, donde el 60% de los encuestados afirmó no tener más de cinco.

La autora principal de la investigación, la doctora Joanna Sikora, comentó la importancia de la exposición de los adolescentes a los libros, que sentará las bases de una «cultura académica». Esto proporcionará mejoras en la educación personal para toda la vida, «independientemente de la ventaja o desventaja social».

Mejores resultados académicos

El estudio también mostró que tener libros en casa, durante las etapas de crecimiento, mejora los resultados académicos, incluso aunque no se lean.

Tal y como afirman, los adultos con títulos universitarios que crecieron con menos libros tenían el mismo nivel de alfabetización que los que abandonaron la escuela siendo adolescentes pero tenían muchos ejemplares en su hogar.

La investigación, publicada en la revista Social Science Research, encontró que el número de libros que una persona tiene alrededor con 16 años tiene una relación positiva directa con la alfabetización, la capacidad numérica y las habilidades informáticas en los años posteriores, con independencia de los estudios terciarios.

Los expertos encuestaron a adultos en 31 países, entre 25 y 65 años. Al preguntar cuántos libros tenían en casa en su adolescencia, descubrieron que el impacto positivo era mayor para aquellos con mayores niveles de desventaja. Es decir, las familias con ingresos más bajos podrían reducir la brecha educativa al exponer a sus hijos a más libros en casa.

«La adolescencia literaria compensa una gran ventaja educativa», expone el informe. «Es muy difícil ponerle el dedo y decir "lee mucho". Hay algo más. Es todo un complejo en torno a los libros y la lectura. Es importante, por ejemplo, que los niños pequeños vean a sus padres y a personas cercanas rodeadas de libros», concluye Sikora.

