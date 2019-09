«Queremos que otros profesores nos copien, merece la pena» Palma García, maestra de Infantil del Colegio Puertoblanco (Algeciras), recibió en Nueva Dheli (India) uno de los galardones del Global Teacher Award 2019, que la reconoce como una de las mejores docentes del mundo

Seguir Laura Peraita @LauraPeraita Actualizado: 01/10/2019 00:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hace tan solo un par de semanas, Palma García, maestra de Infantil del Colegio Puertoblanco (Algeciras) y miembro de Diverciencia, recibió en Nueva Dheli (India) uno de los galardones del Global Teacher Award 2019, un premio que la reconoce como una de las mejores docentes del 70 países del mundo.

Este premio identifica a los maestros que han demostrado excelencia en la enseñanza de diferentes materias, y Palma así lo ha demostrado con entusiasmo en la educación en niños de 3 años a través de la ciencia impartida en inglés, una contribución sobresaliente para los alumnos a través de la enseñanza, incluso fuera de las aulas formales.

Esta maestra reconoce que es «una gran satisfacción poder enseñar ciencia a los niños y comprobar que si se les dedica tiempo y se hace de foma divertida se despierta en ellos un gran interés por descubrir, observar, avanzar en el aprendizaje, crear... En definitiva, se trata de que conozcan el fundamento científico y adquieran gran gusto por la materia desde pequeños. Su capacidad de asombro se incrementa y les inquieta conocer el olor, el sabor y transformación de las cosas que tienen delante de sus ojos. Cada descubrimiento lo comentamos y cada alumno da la opinión de los distintos experimentos en clases que son muy interactivas y van mucho más allá de la teoría».

Pero para lograr este interés en sus pequeños alumnos, Palma García dedica muchas horas de trabajo para que las sesiones sean muy atractivas y mantengan el interés de forma constante. ¿Cómo es una de las clases que imparte? «En una ocasión, por ejemplo, visionamos la película de Cien mil leguas de viaje submarino. Tras ello, fuimos a un mapa para saber por dónde había viajado el submarino Nautilus, realizamos un proyecto sobre lo que supone una inmersión, aprendieron qué es una escafandra y todo lo que se pueden encontrar en los océanos. Además, personal del ministerio de Educación nos explico la flora y fauna del Estrecho, descubrimos los átomos del agua, los niños construyeron medusas, crearon su propio algario...».

Vocación

En ocasiones, los proyectos de esta profesora de Infantil son tan ambiciosos que llegan a implicar a toda la familia. «Hemos planificado paseos por la bahía, por la playa, hemos limpiado el entorno de plásticos... También hemos visitado un barco laboratorio en familia para que la experiencia les ayude a compartir conceptos y contenidos. Con este tipo de actividades he podido comprobar que los niños, cuando pasan a otros cursos superiores, siguen con gran interés por la ciencia. Es una gran satisfacción. Queremos que otros profesores nos copien porque merece la pena. Es un trabajo que cala mucho en los alumnos. Eso sí —reconoce— hay que ser muy vocacional, porque si el profesor no lo es no será capaz de dedicar tantas horas y se limitará solo a la teoría», concluye.

Alumnos en una de sus clases

Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores noticias

O súmate a nuestro whatsapp, y recibe cada día en tu móvil lo más interesante de ABC Familia